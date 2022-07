Große SHMF-Verlosung: Swing vs. Brahms Stand: 05.07.2022 12:27 Uhr Jede Festwoche des Schleswig-Holstein Musik Festivals feiert der NDR mit einer Verlosung, bei der es Karten für zwei ausgewählte Veranstaltungen zu gewinnen gibt. In dieser Woche stellt sich den Teilnehmenden die Frage: "Swing" oder "Brahms"?

Vom 2. Juli bis 28. August lässt das SHMF Schlösser, Werften, Kirchen, Herrenhäuser, Industriehallen, alte Scheunen oder Stallungen Norddeutschlands und Teile Dänemarks in besonderem Glanz erstrahlen. Damit gehört es zu den größten Flächenfestivals der Welt. Das Programm umfasst neben dem Schwerpunkt der klassischen Musik, Genres wie Pop, Jazz, Theater, Elektro, Lesungen und Comedy.

Marina & The Kats swingen Open Air

Marina & The Kats, die 'kleinste Big-Band der Welt' lieben und leben den Swing. Umweht vom Charme der Nostalgie bringen sie die goldenen Zwanziger in die heutigen Zwanziger. Mühelos, leichtfüßig swingend mit knackigem Text und einer markanten Dosis Spaß. Vier Vollblutmusiker*innen in der Lübecker Kulturwerft Gollan am Montag, 11.Juli ab 19:30.

Daniil Trifonov und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen spielen Brahms

Zwischen Magie und Genie scheint der russische Pianist Daniil Trifonov zu schweben. Makellose Technik und atemberaubende Virtuosität sind seine Markenzeichen. Nach dem umjubelten Auftritt beim SHMF-Abschlusskonzert im vergangenen Jahr kommt er zurück und wird mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen am 13. Juli ab 19:30 Brahms‘ erstes Klavierkonzert in die Holstenhalle Neumünster zaubern.

Sie haben die Wahl!

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil, indem Sie das angehängte Formular ausfüllen. Dabei können Sie ihre präferierte Veranstaltung angeben.

Die Teilnahmebedingungen finden Siehier.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Schleswig-Holstein Musik Festival