Große SHMF-Verlosung: "Reeperbahn" vs. "Broadway" Stand: 21.08.2022 16:33 Uhr Jede Festwoche des Schleswig-Holstein Musik Festivals feiert der NDR mit einer Verlosung, bei der es Karten für zwei ausgewählte Veranstaltungen zu gewinnen gibt. In dieser Woche stellt sich den Teilnehmenden die Frage: "Reeperbahn" oder "Broadway"?

von Benedikt Stubendorff

Vom 2. Juli bis 28. August lässt das SHMF Schlösser, Werften, Kirchen, Herrenhäuser, Industriehallen, alte Scheunen oder Stallungen Norddeutschlands und Teile Dänemarks in besonderem Glanz erstrahlen. Damit gehört es zu den größten Flächenfestivals der Welt. Das Programm umfasst neben dem Schwerpunkt der klassischen Musik auch Genres wie Pop, Jazz, Theater, Elektro, Lesungen und Comedy.

Fünf Sterne deluxe auf neuen Pfaden

„Fünf Sterne deluxe“ bei einem Heimspiel in Hamburg live erleben zu können ist schon genial. Und die legendäre Hip-Hop-Gruppe in der Hamburger Laeiszhalle ist ein ungläubiges „Wie bitte?!“ wert. Aber „Fünf Sterne deluxe“ in der Laeiszhalle mit klassischem Instrumentarium und einem Dirigenten, das hat das Potenzial für einen aufsehenerregenden Abend der Extraklasse am 29. August ab 19.30 Uhr!

Ein musikalisches Feuerwerk zum krönenden Abschluss

Oder darf es das große Abschlusskonzert mit den Stars des New Yorker Met sein?! Der Broadway-Klassiker „Porgy and Bess“ gehört zu den erfolgreichsten Meisterwerken George Gershwins. Zum krönenden Abschluss des SHMF 2022 kommen die Solisten der Hauptrollen am 27. August direkt aus der New Yorker Metropolitan Oper in die Kieler Wunderino Arena. Begleiten werden Sie das NDR Vokalensemble und das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert.

Zwei Abende der Extraklasse stehen zur Auswahl! Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil, indem Sie das angehängte Formular ausfüllen. Dabei können Sie ihre präferierte Veranstaltung angeben.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

