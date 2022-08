Große SHMF-Verlosung: "Brahms" vs. "Brahms" Stand: 01.08.2022 14:48 Uhr Jede Festwoche des Schleswig-Holstein Musik Festivals feiert der NDR mit einer Verlosung, bei der es Karten für zwei ausgewählte Veranstaltungen zu gewinnen gibt. In dieser Woche stellt sich den Teilnehmenden die Frage: "Brahms" oder "Brahms"?

von Benedikt Stubendorff

Vom 2. Juli bis 28. August lässt das SHMF Schlösser, Werften, Kirchen, Herrenhäuser, Industriehallen, alte Scheunen oder Stallungen Norddeutschlands und Teile Dänemarks in besonderem Glanz erstrahlen. Damit gehört es zu den größten Flächenfestivals der Welt. Das Programm umfasst neben dem Schwerpunkt der klassischen Musik auch Genres wie Pop, Jazz, Theater, Elektro, Lesungen und Comedy.

Hugo Ticciati baut Brücken zwischen Kulturen

"Brahms im Volkston" bringen Hugo Ticciati und sein Kammerorchester am 16. August mit in die Elbphilharmonie. Ein Ensemble, das Grenzen einreißt und Brücken baut zwischen Menschen, Epochen und Kulturen. So werden beim SHMF Brahms' Ungarische Tänze mit schwedischer Folklore und Balkanmusik auf eine Art und Weise kombiniert, die es schwer macht zwischen Alt und Neu, oder U- und E- Musik zu unterscheiden.

Midori verkörpert musikalische Schönheit

Brahms' Violinkonzert ist eines der strahlendsten Säulen der diesjährigen Komponistenretrospektive. Ein Meisterwerk und eine Herausforderung gleichermaßen. Den hoch anspruchsvollen Solopart übernimmt die Ausnahmegeigerin Midori, deren Spiel für Innigkeit und Reife, für Schönheit und Intimität steht. Lassen Sie sich am 18. August in Flensburg verzaubern!

Elbphilharmonie oder Deutsches Haus Flensburg – it’s up to you! Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil, indem Sie das angehängte Formular ausfüllen. Dabei können Sie ihre präferierte Veranstaltung angeben.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Schleswig-Holstein Magazin | 02.08.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Schleswig-Holstein Musik Festival