Hallo Niedersachsen

Very British: "Hannover-Proms" feiern Premiere

Nach dem NDR Klassik-Open-Air "Tosca" am Neuen Rathaus in Hannover wieder ein Open-Air-Highlight: Am Samstagabend hat die NDR Radiophilharmonie mit ihrem neuen Dirigenten Andrew Manze im Kuppelsaal zu den "Hannover-Proms" geladen und wie das große Vorbild in London konnte auch das Konzert in der Landeshauptstadt von jedermann verfolgt werden: Der NDR hat das Konzert auf zwei große Videowände in den Stadtpark übertragen - live und kostenlos.