Mit "Mut" durch Niedersachsen: Musiktage beginnen von Andrea Schwyzer

Wann ist in der Musik Mut erforderlich? Welche Lieder erzählen von Mut? Und wie mutig müssen Künstlerinnen und Künstler heute sein? Die Niedersächsischen Musiktage befassen sich in diesem Jahr mit solchen Fragen und präsentieren ein entsprechendes Programm - unter dem Motto "Mut".

Mut zum Aufbruch! Kriegerischer Mut - aber auch Mut, Dinge zu besänftigen, Frieden einzufordern. Beim Eröffnungswochenende in Wilhelmshaven wird an so einiges erinnert, zum Beispiel an die Stadtgründung vor 150 Jahren: mit fünf Veranstaltungen an vier zum Teil geschichtsträchtigen Orten.

Das Publikum erwartet "ein wunderbares Liedrezital zum Thema Krieg und Frieden", erklärt der neue Intendant der Niedersächsischen Musiktage, Anselm Cybinski. Mit Poulenc, Ives und Eisler habe man bewusst multinational und multikulturell gedacht. Zu erleben ist in Wilhelmshaven auch ein Open-Air-Konzert auf den Kriegsschiffen des Marinemuseums unter dem Motto "Marsch im Wandel" mit den Bläsern der Jungen Norddeutschen Philharmonie. Zu den Märschen treten junge Tänzerinnen und Tänzer der Tanzakademie am Meer auf. Sie haben Bewegungen einstudiert, die an militärischen Drill und Gleichschritt erinnern. Philippa von Wedel und Katja Kotschkurov tanzen dabei in luftiger Höhe auf einem riesigen U-Boot. In der Stadthalle und in der Christus- und Garnisonskirche spielt das komplette Orchester zudem Werke von Brahms, Ravel und Verdi.

Durch ganz Niedersachsen

Nach Wilhelmshaven geht es nach Lüneburg, Lingen, Soltau, Harsefeld, Peine, Melle, Verden, Cuxhaven - ja, es ist sogar ein mobiles Musiktheater unterwegs: "Der blaue Eumel". Mit ihrem ausklappbaren Oldtimer-Lkw werden junge Musiker, Künstler und Theaterleute in Fußgängerzonen, auf Wochenmärkten und Schulhöfen unterwegs sein. Die Musiktage sind also wirklich nahezu überall in Niedersachsen.

Ein persönliches Highlight für den Intendanten Anselm Cybinski sei außerdem der Auftritt des gefeierten Artemis Quartetts in Uelzen vor rund 200 Gästen. Das Quartett beweise gerade, ganz gemäß dem Festival-Motto, Mut, denn zwei junge Mitglieder seien erst kürzlich integriert worden. Auf ihrem Konzert-Programm stehen dann Tschaikowski und Schubert.

Mutige Frauen und Arbeiterinnen

Musikalisch geehrt werden bei den Niedersächsischen Musiktagen außerdem mutige Frauen wie Cleopatra, Jeanne d'Arc und Clara Schumann. Aber auch einfache Arbeiter, die für ihre Tätigkeit ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Davon erzählt das diesjährige Abschlusskonzert, das mit einem Pulitzerpreis ausgezeichnete Oratorium "Anthracite Fields" von Julia Wolfe. Der Titel der Komposition geht auf die Heimat der Komponistin zurück: Pennsylvania - ein Ort der Industriegeschichte in den USA mit Kinderarbeit, mit Ausbeutung, mit Arbeiterkämpfen um faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Das Werk wird nun erst das zweite Mal in Deutschland aufgeführt. NDR Kultur zeichnet dieses Abschlusskonzert auf und sendet es am 1. Mai 2020.

