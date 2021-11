Aus für Musiktage und Literaturfest in Niedersachsen Stand: 10.11.2021 07:36 Uhr Die Niedersächsischen Musiktage und das Literaturfest Niedersachsen werden abgeschafft. Die Veranstalterinnen, die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die VGH Stiftung ziehen sich aus der Finanzierung zurück.

Laut Stiftungsdirektor Johannes Janssen wolle man künftig nicht mehr als Veranstalter, sondern als Förderer in Erscheinung treten. "Wir wollen anderen - kulturellen Akteuren im Land - ermöglichen, ihre Projekte zu machen und Abstand nehmen von eigenen Veranstaltungen, weil sie einfach enorme Ressourcen verbrauchen."

Denkbar wäre etwa, Chöre in Niedersachsen stärker in den Fokus zu nehmen oder die Leseförderung für Menschen aus bildungsfernen Haushalten zu stärken, so Janssen. Der Intendant der Niedersächsischen Musiktage, Anselm Cybinski wird als Folge der Entscheidung verabschiedet. Die Niedersächsischen Musiktage waren ein vierwöchiges Festival mit größtenteils klassischen Konzerten an wechselnden Orten. Ebenso wie das Literaturfest fanden sie im September statt.

