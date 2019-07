Stand: 13.07.2019 09:05 Uhr

NDR Klassik Open Air: Der zweite Abend lockt von Alexander Nortrup

Mehr als 6.500 Besucher im Maschpark von Hannover haben am Donnerstag beim NDR Klassik Open Air 2019 schon wunderbare Musik und ergreifende Momente erlebt. Darüber sind sich auch die Kritiker aus den Kultur-Ressorts der lokalen Tageszeitungen einig: Stefan Arndt schreibt in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" von "großen Stimmen" und attestiert der NDR Radiophilharmonie, dass sie "auch auf ungewohntem Terrain Herausragendes zu leisten vermag". Und Henning Queren von der "Neuen Presse" lobt, musikalisch sei das NDR Klassik Open Air "wie erwartet tadellos, ach was, große Klasse". Marco Berti, der im "Bajazzo" und der "Cavalleria rusticana" jeweils die Hauptrolle übernommen hat, singe "mit Kontrolle und Power" und "einfach fantastisch".

Hannover: Opernliebhaber genießen ersten Abend



































Zweite Aufführung des NDR Klassik Open Air

Die gute Nachricht für alle, die nun Lust auf klassische Musik von Weltformat haben: Wer will, kann das NDR Klassik Open Air und seine Protagonisten heute ab 20.30 Uhr noch einmal live erleben. Die Zuschauerplätze hinter dem Neuen Rathaus sind zwar ausverkauft, aber im Maschpark ist der Eintritt kostenlos - und ein echtes Erlebnis. Zwei große LED-Leinwände, 100 LED-Strahler und Dutzende Lautsprecher ermöglichen eine Live-Übertragung im Grünen, wenige Hundert Meter vom Original-Schauplatz hinter dem Neuen Rathaus entfernt. Außerdem zeigt das NDR Fernsehen den Opernabend ab 21.45 Uhr. Und zur gleichen Zeit ist er auch auf NDR.de zu sehen.

NDR Klassik Open Air mit zwei Opern Hallo Niedersachsen - 11.07.2019 19:30 Uhr Die Oper unter freiem Himmel geht in die sechste Runde: Beim NDR Klassik Open Air in Hannover stehen "Der Bajazzo" und "Cavalleria rusticana" auf dem Programm.







3,25 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wetter: Die richtige Vorbereitung hilft

Eigentlich möchte man sich ja gar nicht mit dem Wetter befassen. Klar ist: Tief "Quinctilius" bringt heute am Tag noch einmal wechselhaftes Wetter. Aber immerhin: Es soll am Abend weitgehend trocken bleiben. Und gesungen wird bei jeder aktuell vorhergesagten Wetterlage. Es könnte im Park einfach noch ein wenig feucht sein. Da helfen dann eine beschichtete Picknickdecke, Campingstühle und festes Schuhwerk. Aber die Hartgesottenen unter den Fans sind ohnehin für alle Fälle gerüstet. Und freuen sich vor allem darauf, was alle Daheimgebliebenen verpassen: Ganz nah dran zu sein an großer Sangeskunst.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.07.2019 | 19:30 Uhr