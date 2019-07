Stand: 11.07.2019 19:27 Uhr

Klassik Open Air: Die Show kann starten von Alexander Nortrup

Gleich geht's los: Ab 20.30 Uhr erklingt Musik im Maschpark hinter dem Neuen Rathaus. Der erste Abend des NDR Klassik Open Air 2019 lockt die Hannoveraner ins Grüne. Seit Tagen laufen die Proben für Pietro Mascagnis Zweiakter "Cavalleria rusticana" und Ruggero Leoncavallos "Der Bajazzo". Mehr als 500 Mitwirkende arbeiten akribisch auf der Bühne und hinter den Kulissen für eine perfekte Inszenierung. Und selbst wenn ein paar Regentropfen fallen sollten: Einem zauberhaften Opernabend unter freiem Himmel tut das keinen Abbruch.

Am Maschteich wird die Musik gefeiert Niedersachsen 18.00 - 11.07.2019 18:00 Uhr Autor/in: Christina von Saß Beim NDR Klassik Open Air im Maschpark in Hannover sind ab 20.30 Uhr die beiden Kurzopern "Cavalleria Rusticana" und der "Bajazzo" zu hören und zu sehen.







Noch Karten für NDR Klassik Open Air verfügbar

Wer will, kann das NDR Klassik Open Air und seine Protagonisten heute und am Sonnabend jeweils ab 20.30 Uhr live erleben: Auf den Zuschauerplätzen hinter dem Neuen Rathaus, für die noch Restkarten verfügbar sind, und im Maschpark, wo der Eintritt kostenlos ist. Heute überträgt NDR Kultur live im Radio, am Sonnabend zeigt das NDR Fernsehen das Spektakel ab 21.45 Uhr. Und zur gleichen Zeit ist es am Sonnabend auch auf NDR.de zu sehen.

Fertmann: Viele Besucher dankbar für Opernabende

Marlis Fertmann, Initiatorin und Leiterin des NDR Klassik Open Air, ist unabhängig vom Wetter begeistert von der verbindenden Kraft der Musik: "Wir wollen Menschen die Unsicherheit im Umgang mit der Oper nehmen", sagte sie. "Sie sollen wissen: Es ist nicht wichtig, wann man klatschen sollte oder was man anzieht. Wir wollen allen, die in den Maschpark kommen, zu einem wunderbaren Erlebnis verhelfen." Die Erfahrung der letzten Jahre zeige: Viele Besucher gingen beseelt und glücklich wieder nach Hause. Sie bekomme immer wieder Mails von Menschen aus ganz Deutschland, die sich für die schöne Veranstaltung bedanken, sagte Fertmann.

Viel Technik im Maschpark

Der Aufwand für die Aufführungen hinter dem Neuen Rathaus, die auch kostenlos im Maschpark erlebbar sind, ist auch im sechsten Jahr gewaltig: Allein 120 NDR Mitarbeiter haben jede Menge Technik aufgebaut:

- Sieben Kilometer Kabel für Video, Audio und Kameras wurden verlegt

- 13 Kameras, davon zwei drahtlose, fangen die Bilder der Opern-Inszenierung auf

- zwei große LED-Wände übertragen die Opernbilder in den Park

- 100 LED-Scheinwerfer sind im gesamten Maschpark aufgebaut worden und illuminieren ihn in vielen Farben

- insgesamt fünf Lastwagen prall gefüllt mit Lichtequipment sind ausgepackt worden

Für die Sängerinnen und Sänger genau wie für die Mitwirkenden von Chören und NDR Radiophilharmonie ist das Musizieren draußen ungewohnt, zumal der Sommer sich von seiner ziemlich frischen Seite zeigt. Sänger Andzrej Filończyk, der sonst eher in den Opernhäusern von Salzburg, Paris und London zu Hause ist, kann etwa seine eigene Stimme nicht so gut hören wie in einem geschlossenen Raum, sagte er im Gespräch mit NDR.de: "Im Opernhaus kommt der Sound zurück, hier passiert das nicht. Da muss man sich schon sehr konzentrieren, aber zum Glück haben die Techniker uns sieben Ton-Monitore auf die Bühne gestellt".

Bariton Filończyk singt bald auch in New York

Er sei zwar Profi und habe gelernt, seine Stimme auch unter widrigen Bedingungen zu kontrollieren. Aber die Aufführungen in Hannover seien für ihn schon ein "echtes Abenteuer", sagte Filończyk. Der 24-jährige Pole sagt: Im Gegensatz zu den intensiv-emotionalen Passagen von Claudio Sgura (ebenfalls Bariton) sei seine Rolle des Silvio im "Bajazzo" eher lyrisch. "In zwei Jahren werde ich sicher auch andere Rollen singen, vielleicht auch wieder in Hannover", sagte der Bariton, den 2020 auch ein Engagement an der New Yorker Metropolitan Opera erwartet.

Bariton und Tenor spielen gegeneinander auf der Playstation

Aber in diesem Sommer ist Filończyk erst einmal in Hannover. Im Gespräch mit NDR.de lobte er insbesondere die Organisation des NDR Klassik Open Air: "Das macht man hier einfach unglaublich gut." Der 24-Jährige gibt dafür ein ganz praktisches Beispiel: Nach einem langen Probentag wollten Xabier Anduaga, der junge spanische Tenor und Filończyk, der polnische Bariton, eine Runde Playstation spielen. Aber sie hatten keinen zweiten Controller. "Da haben wir gefragt, ob uns jemand bei der Suche helfen kann", sagte Filończyk, der ein glühender Fußballfan ist. Innerhalb kürzester Zeit habe jemand ein Gerät organisiert. "Wir haben dann ein Match zwischen Hannover 96 und Real Sociedad gespielt." Das Spiel ging unentschieden aus - heute Abend gewinnen dann beide Sänger hoffentlich die Herzen der Besucher.

