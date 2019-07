Stand: 13.07.2019 21:45 Uhr

Jetzt im Stream: Open-Air-Opernabend in Hannover von Alexander Nortrup

Bei trockener Witterung und mit deutlich mehr Zuschauern im Maschpark als am Donnerstag hat der zweite Abend des NDR Klassik Open Air 2019 begonnen. Vor den ausverkauften Rängen am Neuen Rathaus in Hannover begrüßte Projektleiterin und Initiatorin Marlis Fertmann 2.000 Gäste im Zuschauerraum und mehr als 10.000 Menschen auf Decken und Stühlen im angrenzenden Park. Auf dem Programm stehen "Der Bajazzo" von Ruggero Leoncavallo und "Cavalleria rusticana" von Pietro Mascagni. Der Opernabend ist jetzt im NDR Fernsehen zu sehen - oder direkt hier im Stream:

Ein Abend, zwei Opern: NDR Klassik Open Air 2019 "Der Bajazzo" und "Cavalleria rusticana": Die NDR Radiophilharmonie steht mit international gefeierten Gesangssolisten auf der Bühne am Neuen Rathaus in Hannover.

Zweite Aufführung des NDR Klassik Open Air

Im Maschpark ist der Eintritt kostenlos - und ein echtes Erlebnis. Zwei große LED-Leinwände, 100 LED-Strahler und Dutzende Lautsprecher ermöglichen eine Live-Übertragung im Grünen, wenige Hundert Meter vom Original-Schauplatz hinter dem Neuen Rathaus entfernt.

NDR Klassik Open Air mit zwei Opern Hallo Niedersachsen - 11.07.2019 19:30 Uhr Die Oper unter freiem Himmel geht in die sechste Runde: Beim NDR Klassik Open Air in Hannover stehen "Der Bajazzo" und "Cavalleria rusticana" auf dem Programm.







3,36 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

2020 steht "Carmen" auf dem Programm

Zum Abschluss des 6. NDR Klassik Open Air lud Marlis Fertmann bei ihrer Begrüßung zugleich zur Neuauflage im Juli 2020 ein. Dann soll "Carmen" von Georges Bizet gegeben werden. Der Vorverkauf dazu startet am kommenden Freitag.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.07.2019 | 19:30 Uhr