Jetzt live: Der Netzspielsommer der Festpiele MV

von Axel Seitz

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern feiern in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum wurde erstmals in der Geschichte des Klassikfestival das Eröffnungskonzert am Sonnabend live im Internet übertragen. Wegen der Corona-Pandemie musste das ursprünglich geplante Programm mit der NDR-Radiophilharmonie abgesagt werden, stattdessen spielten Musikerinnen und Musiker des Klangkörpers in der Neubrandenburger Konzertkirche ein Sextett von Johannes Brahms und ein Oktett von Felix Mendelssohn Bartholdy. Heute präsentieren die Festspiele mit Unterstützung des Norddeutschen Rundfunks den Netzspielsommer hier im Stream.

Live: Netzspielsommer der Festspiele MV NDR 1 Radio MV Wochenende Den ganzen Sonntag über sehen Sie hier Konzerte, Interviews, Filme und Gespräche, die sich um das diesjährige Festival drehen, aber auch auf 30 Jahre Festspiele MV zurückblicken.

Klassik einen ganzen Sonntag lang

Ab 11 Uhr gibt es den ganzen Sonntag über Konzerte, Interviews, Filme und Gespräche, die sich um das diesjährige Festival drehen, aber auch einen Überblick auf 30 Jahre Festspiele bieten. Für diesen Netzspielsommer kündigt Intendant Markus Fein viele Künstler an: "Rudolf Buchbinder wird man am Klavier erleben mit Beethoven sowie Alexej Gerassimez, der eigens für diesen Netzspielsommer ein Konzert zu Hause gegeben und aufgenommen hat. Man darf aber auch mitsingen mit Olena Tokar, die uns zeigt, wie man sich richtig einsingt. Matthias Schorn wird zu erleben sein, wir haben viele Grüße von unseren Preisträgern und wir haben mit dem Trompeter Simon Höfele ein Gespräch geführt und ihn gefragt, wie er die Corona-Zeit erlebt."

Archivbeiträge des NDR

Neben diesen vielen neuen Beiträgen steuert auch der Norddeutsche Rundfunk Beiträge aus seinem Archiv bei. So ist unter anderem der Film "Picknick mit Beethoven" anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Festspiele noch einmal zu sehen und auch der Film "MV von oben". Der Netzspielsommer beginnt am Sonntagvormittag um 11 Uhr mit interaktiven Projekten des Kinder- und Familienprogramms "Mäck & Pomm". Über den Tag folgen dann ununterbrochen Konzerte, Gespräche und Filme - zu sehen auf NDR.de und in der kostenlosen NDR MV App.

