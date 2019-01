Stand: 04.01.2019 11:37 Uhr

Jahresbilanz: Besucherrekord bei Festspielen MV

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben eine positive Jahresbilanz für 2018 gezogen: Mehr als 94.000 Besucher seien bei den rund 180 Konzerten und Veranstaltungen gezählt worden. Das sei ein Rekord, sagte eine Sprecherin am Freitag in Schwerin. Neben der Hauptsaison im Sommer organisieren die Festspiele auch Advents- und Neujahrskonzerte sowie den Festspielfrühling auf Rügen, der im März vergangenen Jahres rund 4.800 Zuhörer auf Deutschlands größter Insel fand. Die beiden Neujahrskonzerte auf Schloss Ulrichshusen hatten den Angaben zufolge rund 600 Besucher.

Intendant Markus Fein: "Über die Landesgrenzen hinaus gestrahlt"

Der Festspielsommer vom 15. Juni bis 16. September zählte mehr als 86.000 Gäste, die Adventskonzerte in Ulrichshusen, Schwiessel und Stolpe fast 3.500. "Wir blicken auf ein fulminantes Festspieljahr zurück, das weit über die Landesgrenzen hinaus gestrahlt hat", sagte Intendant Markus Fein. "Es ist schön zu sehen, dass unsere Ideen unser Festspielpublikum begeistern und auch neue Besucher zu uns gefunden haben."

Festspiele-Jahr 2019 beginnt mit Neujahrskonzerten

Das Festspiele-Jahr 2019 beginnt am Wochenende mit zwei Neujahrskonzerten: Sopranistin Simone Kermes gastiert am 5. und 6. Januar 2019 gemeinsam mit Preisträger Matthias Schorn an der Klarinette und dem Pianisten Daniel Heide auf Schloss Ulrichshusen.

