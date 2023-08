Halbzeit bei den Festspielen MV: Die Publikumszahlen steigen Stand: 07.08.2023 13:02 Uhr Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind mittendrin im Sommer 2023. Zur ersten Hälfte des Festivals kamen seit dem Start Mitte Juni mehr Zuschauer als im vergangenen Jahr. Wie fällt die Halbzeitbilanz aus?

von Axel Seitz

Der litauische Akkordeonspieler Martynas Levickis hat inzwischen fast genau die Hälfte seiner insgesamt 27 Konzerte als Preisträger des Festspielsommers 2023 absolviert: "Ich dachte, der Sommer würde viel schwerer und anstrengender werden. Jetzt sind wir genau in der Mitte und ich nehme es Tag für Tag", sagt er. "Es ist nicht einfach, aber ich kann es schaffen. Was am wichtigsten ist, ist dass ich es genießen kann. Wenn man nur auf der Bühne steht und es einfach nur mechanisch macht, dann ist es falsch. Also versuche ich, das schöne Gefühl aufrechtzuerhalten und bis jetzt gelingt es mir."

Gemischte Bilanz von Intendantin Ursula Haselböck

Nicht zuletzt begeisterte Martynas Levickis das Publikum bei seinen Auftritten. Die Halbzeitbilanz von Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck fällt allerdings gemischt aus: "Ich tausche mich sehr viel mit anderen Veranstaltern aus und ich glaube, wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Auch wir hatten viele volle Konzerte, gerade in kleineren Formaten, wo wir das Publikum fast stapeln mussten und Gott sei Dank der Andrang ganz großartig war. Gleichzeitig gibt es aber einige Veranstaltungen, vor allem die großen Veranstaltungen wie zum Beispiel in Redefin, wo wir noch ein bisschen Platz gehabt hätten und wo wir hoffen, dass das Publikum wie früher in die Säle zurück strömt. Wir finanzieren uns über 50 Prozent aus Ticketeinnahmen."

Finanzielle Förderung vom Land Mecklenburg-Vorpommern

Bisher kamen rund 29.000 Besucher zu den Konzerten der Festspiele. Das sind zwar 4.000 mehr als im vergangenen Jahr, aber auch rund 11.000 weniger als 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Ursula Haselböck begrüßt, dass die Landesregierung gerade angekündigt hat, das Festival 2024 und 2025 mit insgesamt 200.000 Euro zusätzlich zu unterstützen: "Das ist Geld, das wir dringend brauchen, um die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern weiter als diese hohe künstlerische Produktion führen zu können."

Die Intendantin betont aber auch: "Gleichzeitig stehen wir natürlich gesteigerten Ausgaben gegenüber - sowohl im Bereich der Bühnentechnik, als auch in der Hotellerie zum Beispiel. Das trifft uns, wenn wir Künstlerinnen und Künstler unterbringen müssen, genauso wie unsere Gäste, die für ihren Urlaub etwas mehr bezahlen müssen als noch in den letzten Jahren", erklärt Haselböck. "Da verstehe ich, dass man jeden Pfennig noch einmal umdreht und sich überlegt, wofür man etwas ausgibt. Prinzipiell müssen wir natürlich positiv gestimmt sein und hoffen, dass wir das Publikum wie gewohnt in die Säle zurückbringen können."

Zweite Festspielhälfte mit vielen Konzert-Highlights

Zahlreiche Möglichkeiten dafür ergeben sich noch bis Mitte September: beispielsweise, wenn der NDR mit seinen Klangkörpern Mitte August ein ganzes Wochenende auf Schloss Bothmer gastiert, Daniel Hope seinen 50. Geburtstag im September in Ulrichshusen nachfeiert und Martynas Levickis Ende August beim Preisträgerprojekt unter anderem im Schloss Hasenwinkel sowie im Kloster Rühn zu erleben ist.

Für den Akkordeonspieler hat sich der Festspielsommer 2023 auf alle Fälle bereits gelohnt: "Mir gefällt die Vielfalt der Konzerte und die Vielfalt der Programme - und die unterschiedlichen Musiker, mit denen ich zusammenarbeite. Das stellt mich vor unterschiedliche Herausforderungen. Aber ich schaue im Großen und Ganzen nur auf das Publikum. Wir haben viele volle Hallen hier in Mecklenburg-Vorpommern."

