Stand: 05.08.2019 11:00 Uhr

Festspielfrühling Rügen: Programm 2020 vorgestellt von Axel Seitz

Der Festspielfrühling auf Rügen präsentiert im März 2020 insgesamt 24 Veranstaltungen, darunter 20 Konzerte. Das Programm hat der künstlerische Leiter - der Geiger Daniel Hope - am Montagvormittag im NDR Landesfunkhaus in Schwerin vorgestellt.

Brahms in einer Backstube in Mukran, Piazzolla im Badehaus in Putbus, Mozart auf der Seebrücke von Sellin. In mehr als zehn Orten auf Rügen präsentiert sich ein abwechslungsreicher Festspielfrühling, für den Daniel Hope die musikalische Leitung übernommen hat. Der Geiger, der den Festspielen seit Jahren eng verbunden ist und zwischen 2009 und 2013 auch ihr künstlerischer Leiter war, konnte internationale musikalische Wegbegleiter nach Rügen locken. Zu ihnen gehören die britische Cellistin Josephine Knight, die österreichische Violinistin Julia Turnovsky, der US-amerikanische Pianist Maxim Lando und der chinesische Cellist Yibai Chen.

Orchesterkonzert zum 250. Geburtstag Beethovens

Zudem kommt der Schauspieler Sebastian Koch zu einer Lesung nach Binz und die Neubrandenburger Philharmonie gibt gemeinsam mit Daniel Hope ein großes Orchesterkonzert in Putbus anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven.

Den Festspielfrühling gibt es seit 2012. Das neunte Festival auf Rügen beginnt - mit Unterstützung des NDR - im kommenden Frühjahr am 13. März mit einem großen Frühlingserwachen und endet am 22. März mit einem Festspielkehraus. Beide Konzerte finden im Marstall von Putbus statt. Im vergangenen Frühjahr kamen rund 5.000 Besucher zu dem Musikfestival auf Rügen.

Weitere Informationen Daniel Hope leitet 2020 Rügener Festspielfrühling Der Geiger Daniel Hope wird im kommenden Jahr den 9. Festspielfrühling auf Rügen leiten. Auch einige Künstler für 2020 stehen schon fest. mehr Festspiele MV: Orte zum Klingen bringen Mehr als 150 Veranstaltungen, viele Stars und ein spannendes Programm präsentieren die Festspiele MV 2019. Preisträgerin in Residence ist die Cellistin Harriet Krijgh. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.08.2019 | 11:00 Uhr