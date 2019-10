Stand: 08.10.2019 08:01 Uhr

Festspiele MV: Blockflötistin erhält Solistenpreis von Axel Seitz

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben ihre diesjährigen Preisträger gekürt. Ausgezeichnet werden die Blockflötistin Tabea Debus und die Ensembles "4 Times Baroque" und "ensemble reflektor".

Mit Tabea Debus erhält erstmals in der Geschichte der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eine Blockflötistin den Solistenpreis. Die 1991 in Würzburg geborene Debus trat Ende Juli in Starkow an der Barthe auf. Der Solistenpreis für Tabea Debus ist mit 5.000 Euro dotiert.

Den Publikumspreis der Festspiele im Wert von 5.000 Euro bekommen in diesem Jahr die vier Musiker von "4 Times Baroque" Jan Nigges, Jonas Zschenderlein, Karl Simko und Alexander von Heißen taten sich 2013 in Frankfurt am Main zusammen und haben sich auf die Musik des Barockzeitalters spezialisiert. Bei den Festspielen war das Quartett Anfang Juli in Fürstenhagen bei Feldberg zu Gast.

Ensemblepreis für Hamburger Kammerorchester

Den Ensemblepreis, dotiert mit 10.000 Euro, erhält das "ensemble reflektor" aus Hamburg. Rund 40 Musiker gehören diesem Kammerorchester seit seiner Gründung 2015 an. Das "ensemble reflektor" trat Ende Juli in Neubrandenburg beim Detect Classic Festival auf, mit dem die Festspiele ein jüngeres Publikum ansprechen wollen.

Alle Preisträger treten im kommenden Jahr erneut in Mecklenburg-Vorpommern auf und bekommen dann bei den Festspielen, die vom NDR unterstützt werden, ihre Preise überreicht. Die genauen Konzerttermine werden Ende November veröffentlicht, wenn das Festival sein Programm für 2020 präsentiert.

