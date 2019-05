Stand: 29.05.2019 15:50 Uhr

Detect-Festival: Klassik - jung und modern von Claudia Krüger

In Neubrandenburg startet ein neues Musikfestival: Das Detect Classic Festival wird im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Dabei möchten die Veranstalter Jazz, elektronische Klänge, Chansons und Pop mit Klassik durchweben und so ein junges Publikum ansprechen.

Das Improvisations-Orchester Stegreif passt zu dieser Ausrichtung. Auswendig und ganz ohne Dirigent spielen und improvisieren Musiker mit ganz verschiedenen Genre-Hintergründen sinfonische Musik. Außerdem werden auch Bands und DJs auf dem Festival auftreten. Unter anderem das Berliner Quartett Cats&Brekkies, dessen Musik stark von Jazz- und Techno-Einflüssen geprägt ist. Genauso werden aber auch klassische Konzerte mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie und dem Percussion-Star Alexej Gerassimez stattfinden.

Campingplatz am Detect-Festivalgelände in Neubrandenburg

Gespielt wird in der Konzertkirche, in den alten Fabrikhallen des ehemaligen Panzerreparturenwerks und unter freiem Himmel. Das Festivalgelände liegt direkt am Tollensesee in Neubrandenburg. Dort soll auch ein Camping-Platz für die Besucher entstehen. Zusätzlich zu den Konzerten sind Workshops, Ausstellungen und Diskussionsrunden geplant. Die Organisatoren von der Jungen Norddeutschen Philharmonie hoffen auf rund 1.500 Besucher bei der Premiere des Festivals, das vom 26. bis zum 28. Juli stattfindet.

Weitere Informationen Festspiele MV: Orte zum Klingen bringen Mehr als 140 Veranstaltungen, viele Stars und ein spannendes Programm präsentieren die Festspiele MV 2019. Preisträgerin in Residence ist die Cellistin Harriet Krijgh. mehr NDR Elbphilharmonie Orchester Eröffnung Festspiele MV 2019 NDR Elbphilharmonie Orchester Durchweg russisch erklingt das Eröffnungskonzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2019. Mit Starpianistin Anna Vinnitskaya besucht das NDR Elbphilharmonie Orchester Wismar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 29.05.2019 | 19:00 Uhr