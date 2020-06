Stand: 08.05.2020 06:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Festspiele MV: Klassik "30mal anders" von Axel Seitz

Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie kommen in diesem Sommer ebenso zu den Festspielen nach Mecklenburg-Vorpommern wie die sizilianische Sängerin Etta Scollo, das Vokalensemble Amarcord, der Cellist Daniel Müller-Schott und der Klarinettist Matthias Schorn.

"30mal anders" heißt das Motto des diesjährigen Festspielsommers und so ist gerade in diesem Jahr, in dem das Klassikfestival sein 30-jähriges Bestehen feiert, vieles anders.

Interview "30 Mal anders": Alternativplan für Festspiele MV Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben Alternativen für 2020 präsentiert. Neben kleinen Konzerten mit Abstand unter dem Motto "30 Mal anders" ist ein Festspielwinter geplant. mehr

So gibt es bereits vor dem offiziellen Eröffnungskonzert am Tag zuvor am 12. Juni ein Regenschirmkonzert in Ulrichshusen. Das SIGNUM saxophone quartet präsentiert zunächst in der Festspielscheune sein Programm, anschließend können die Besucher auf den Schlossgelände bei einem kleinen Open-Air-Konzert ihre Regenschirme aufspannen - als Abstand in Corona-Zeiten und als Symbol für den Rettungsschirm für die Festspiele. Intendant Markus Fein hatte im Mai von einer Finanzierungslücke von rund 1,5 Millionen Euro gesprochen und die Festivalbesucher aufgerufen, sich an einem privaten Rettungsschirm für die Festspiele zu beteiligen, indem sie einen Teil ihrer bereits bezahlten Kartenpreise spenden.

Auftakt mit der NDR Radiophilharmonie

Veranstaltungen NDR Radiophilharmonie Eröffnung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern NDR Radiophilharmonie Die NDR Radiophilharmonie spielt das Eröffnungskonzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern unter der Leitung von Thomas Søndergård, Solist ist der Akkordeonist Martynas Levickis. mehr

Den eigentlichen Festspielauftakt gestalten Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie. Sie präsentieren am 13. Juni in der Neubrandenburger Konzertkirche Werke von Brahms und Mendelssohn. Noch prüfen die Festspiele in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden, ob 75 Gäste dem Konzert beiwohnen dürfen.

Anders im Sinne des Mottos müssen sich auch Interessenten auf die Konzerte einstellen, denn dafür können größtenteils erst zwei Wochen vorher Eintrittskarten erworben werden. Details wollen die Festspiele immer aktuell auf ihrer Internetseite veröffentlichen. So können von den rund 30 geplanten Konzerten in den kommenden Wochen auch noch nicht alle Veranstaltungen bekanntgegeben werden.

Karten müssen neu gekauft werden

Allerdings dürfen sich Gäste unter anderem auf den Cellisten Daniel Müller-Schott und die Pianistin Annika Treutler am 16. Juli in Rostock und die Sängerin Etta Scollo am 25. Juli in Schwiessel freuen. Der Klarinettist Matthias Schorn soll wie ursprünglich geplant Ende August in Ulrichshusen auftreten und das Vokalensemble Amarcord gratuliert Anfang August zum Jubiläum "800 Jahre Kloster Dobbertin".

Für die Konzerte der Festspiele bis Ende August gilt, dass alle bislang geplanten Veranstaltungen abgesagt sind und jeder Interessent sich nun seine jeweilige Karte neu kaufen muss.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.05.2020 | 05:30 Uhr