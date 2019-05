Stand: 31.05.2019 07:12 Uhr

Osnabrück: Musiker treten gegeneinander an

Beim 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück beginnt heute die "Deutsche Meisterschaft Spielleute". 90 Blaskapellen aus dem gesamten Bundesgebiet treten dabei gegeneinander an. Flöten- und Blechblasgruppen sind dabei, reine Schlagwerkensembles und Naturfanfarenzüge, die die Töne ohne technische Zusätze wie beispielsweise Ventile erzeugen. Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, mussten sich die Ensembles zuvor qualifizieren. Beurteilt werden sie nun von einer internationalen Fachjury. Das Deutsche Musikfest war gestern eröffnet worden. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist ein Großkonzert mit etwa 2.000 Teilnehmern am Sonntag. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist als Schirmherr vor Ort. Das NDR Fernsehen und ndr.de zeigen am Sonntag einen Zusammenschnitt des Großkonzertes sowie den Festumzug live ab 15.30 Uhr.

Deutsches Musikfest startet in Osnabrück Hallo Niedersachsen - 30.05.2019 19:30 Uhr 15.000 Musiker in 300 Orchestern kommen zum 6. Deutschen Musikfest nach Osnabrück. Profis, Amateure und Semiprofis sind dabei. Die Stadt hat sich lange darauf vorbereitet.







Im Kreis durch die Geschichte der Blasmusik

Neben dem Großkonzert stellt das sogenannte 360-Grad-Konzert in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein weiteres Highlight dar. Dabei werden die Musiker in alle Richtungen spielen und einen Streifzug durch die Geschichte ihres Genres unternehmen. Ein Instrument, das oft zu kurz kommt, ist das Schlagzeug oder Schlagwerk. Um das zu ändern, wollen die Veranstalter die Rhythmusgruppe mit einem speziellen Wettbewerb ein wenig mehr ins Rampenlicht rücken. Auch für Dirigenten gibt es einen Wettstreit: 22 Nachwuchs-Kapellmeister aus acht Ländern treten dabei gegeneinander an. Neben einer großen Zahl von Amateurensembles werde es auch eine Reihe von Galakonzerten von professionellen und halbprofessionellen Orchestern geben, sagte Anke Bramlage vom Organisationsbüro im Vorfeld der Veranstaltung. Fast alle Konzerte sind kostenlos.

Musiker kommen und Schulen und Turnhallen unter

Insgesamt spielen etwa 15.000 Musiker in 300 Orchestern in Osnabrück. Sie geben an 30 Spielstätten rund 450 Konzerte - vor allem auf Plätzen in der Innenstadt - und nehmen an weiteren Wettbewerben teil. Die Veranstaltung ist nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände das größte Amateurmusikfestival Deutschlands. Es wird alle sechs Jahre in einer anderen Stadt ausgetragen. Zuletzt fand es in Chemnitz (Sachsen) statt. Erwartet werden rund 150.000 Besucher. Weil es in Osnabrück kaum noch freie Hotelbetten gibt, mussten einige der angereisten Musiker in sieben Schulen untergebracht werden, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In drei Schulen schlafen die Musiker auch in den Sporthallen. Weitere Informationen zum Musikfest unter dem Motto "Klang. Vielfalt. Leben." gibt es auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung.

