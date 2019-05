Stand: 30.05.2019 14:45 Uhr

Osnabrück: Europahymne läutet das Musikfest ein

Das 6. Deutsche Musikfest in Osnabrück ist gestartet. Zum Auftakt spielte das Blasorchester der städtischen Musik- und Kunstschule Osnabrück die Europahymne. Zahlreiche Besucher und geladene Gäste wie der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände, Paul Lehrieder, und Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatten sich zu dem Auftaktkonzert auf dem Marktplatz der Stadt versammelt. Höhepunkt des Musikfestes ist ein Großkonzert mit etwa 2.000 Teilnehmern am Sonntag. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist als Schirmherr vor Ort. Das NDR Fernsehen und ndr.de zeigen am Sonntag einen Zusammenschnitt des Großkonzertes sowie den Festumzug live ab 15.30 Uhr.

Musiker kommen und Schulen und Turnhallen unter

Insgesamt kommen etwa 15.000 Musiker in 300 Orchestern nach Osnabrück. Sie werden an 30 Spielstätten rund 450 Konzerte geben - vor allem auf Plätzen in der Innenstadt - und an weiteren Wettbewerben teilnehmen. Die Veranstaltung ist nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände das größte Amateurmusikfestival Deutschlands. Es wird alle sechs Jahre in einer anderen Stadt ausgetragen. Erwartet werden rund 150.000 Besucher. Weil es in Osnabrück kaum noch freie Hotelbetten gibt, mussten einige der angereisten Musiker in sieben Schulen untergebracht werden, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In drei Schulen schlafen die Musiker auch in den Sporthallen.

Im Kreis durch die Geschichte der Blasmusik

Neben dem Großkonzert am Sonntag stellt das sogenannte 360-Grad-Konzert in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein weiteres Highlight dar. Dabei werden die Musiker in alle Richtungen spielen und einen Streifzug durch die Geschichte ihres Genres unternehmen. Ein Instrument, das oft zu kurz kommt, ist das Schlagzeug oder Schlagwerk. Um das zu ändern, wollen die Veranstalter die Rhythmusgruppe mit einem speziellen Wettbewerb ein wenig mehr ins Rampenlicht rücken. Auch für Dirigenten gibt es einen Wettstreit: 22 Nachwuchs-Kapellmeister aus acht Ländern treten dabei gegeneinander an.

Fast alle Konzerte kostenlos

Neben einer großen Zahl von Amateurensembles werde es auch eine Reihe von Galakonzerten von professionellen und halbprofessionellen Orchestern geben, sagte Anke Bramlage vom Organisationsbüro im Vorfeld der Veranstaltung. Fast alle Konzerte sind kostenlos. Die Veranstaltung sei vor allem ein Fest der jungen Menschen - viele Mitwirkende seien unter 27 Jahre alt. Die Musik- und Kunstschule Osnabrück gestaltet ein eigenes Kinderprogramm. Zuletzt fand das Deutsche Musikfest vor sechs Jahren in Chemnitz (Sachsen) statt. Weitere Informationen zum Musikfest unter dem Motto "Klang. Vielfalt. Leben." gibt es auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung.

