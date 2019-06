Stand: 01.06.2019 19:08 Uhr

Musikfest: Festumzug und Konzert zum Abschluss

In Osnabrück findet seit Donnerstag das 6. Deutsche Musikfest statt. Zum Abschluss am Sonntag steuert die Veranstaltung auf ihren Höhepunkt zu - ein Gemeinschaftskonzert mit 2.000 Teilnehmern und anschließendem Festumzug. Das NDR Fernsehen und ndr.de zeigen am Sonntag einen Zusammenschnitt des Gemeinschaftskonzertes, zu dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird, sowie den Festumzug live ab 15.30 Uhr.

Deutsche Meisterschaft der Spielmannszüge

Am Sonnabend wurde auf dem Musikfest die "Deutsche Meisterschaft Spielleute" entschieden. 90 Kapellen aus dem Bundesgebiet waren gegeneinander angetreten - darunter Flöten- und Blechblasgruppen, reine Schlagwerkensembles und Naturfanfarenzüge. Zusätzlich lockten zahlreiche Unterhaltungskonzerte - etwa von der Big Band der Bundeswehr bis zum Landesblasorchester Baden-Württemberg. Neben einer großen Zahl von Amateurensembles waren auch eine Reihe von Galakonzerten von professionellen und halbprofessionellen Orchestern angekündigt.

Musik in der ganzen Stadt: Osnabrück feiert









































Musiker kommen in Schulen und Turnhallen unter

Insgesamt spielen etwa 15.000 Musiker in 300 Orchestern in Osnabrück. Sie geben an 30 Spielstätten rund 450 Konzerte - vor allem auf Plätzen in der Innenstadt - und nehmen an weiteren Wettbewerben teil. Die Veranstaltung ist nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände das größte Amateurmusikfestival Deutschlands. Sie wird alle sechs Jahre in einer anderen Stadt ausgetragen. Zuletzt fand es in Chemnitz (Sachsen) statt. Erwartet werden rund 150.000 Besucher. Weil es in Osnabrück kaum noch freie Hotelbetten gibt, mussten einige der angereisten Musiker schon in Schulen und Sporthallen untergebracht werden, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Weitere Informationen zum Musikfest gibt es auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.06.2019 | 12:00 Uhr