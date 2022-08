Meisterkurse und Konzerte bei den Konzertarbeitswochen Goslar Stand: 23.08.2022 16:54 Uhr Goslar lädt zum Verweilen ein - den ganzen Tag tönt es von Meisterkursen und Konzerten. Die Geigerin Elisabeth Kufferath erzählt von der familiären Atmosphäre bei den 46. Internationalen Konzertarbeitswochen.

von Raliza Nikolov

Seit 2011 kommt sie regelmäßig als Dozentin nach Goslar, seit 2016 ist sie die Künstlerische Leiterin der Internationalen Konzertarbeitswochen Goslar: die Geigerin Elisabeth Kufferath, gebürtige Hamburgerin, Gründungsmitglied des Tetzlaff-Quartetts, Professorin an der Musikhochschule Hannover.

Internationale Konzertarbeitswochen: Meisterkurse und Konzerte in familiärer Atmosphäre

18 Konzerte in 12 Tagen bietet diese Sommerakademie - tagsüber werden Geigerinnen oder Pianisten in den Meisterkursen bei Elisabeth Kufferath, Gerrit Zitterbart und in Kammermusik-Formationen bei Oliver Wille unterrichtet, am Nachmittag das Erarbeitete in Konzerten vorgestellt. Gerade die zahlreichen Möglichkeiten, aufzutreten, machen diese Meisterkurse so wertvoll.

Nach auch für die Studierenden schwierigen Corona-Jahren hat es eine besondere Bedeutung, sich hier "austoben zu können", sagt Elisabeth Kufferath, wenn man beispielsweise in der Wettbewerbsvorbereitung steckt und die Vorspiel-Situation dringend braucht.

Elisabeth Kufferath hat elf Geiger in ihrer Klasse, zehn Pianisten sind da und sechs Streichquartette sowie ein Klaviertrio. Alle Teilnehmer sind in Gastfamilien untergebracht - auf diese Weise entsteht eine sehr familiäre Atmosphäre, oft entstehen Freundschaften, die Gasteltern kommen in die Konzerte. Alle engagieren sich ehrenamtlich, sowohl die Gastfamilien als auch das Organisations-Team.

Intensiver Unterricht in kurzer Zeit bei Elisabeth Kufferath, Gerrit Zitterbart und Oliver Wille

Elisabeth Kufferath freut sich über Studierende, die schon Repertoire mitbringen für die 18 Konzerte, alle hören sich gegenseitig zu, spielen sich gegenseitig vor, unterstützen einander. Für die Professorin haben beide Formen ihren Reiz: Sowohl das Unterrichten im Semester als auch den intensiven Unterricht im Meisterkurs, der immer auch Auftrittssituation ist, weil immer Publikum da ist.

Neben einer kleinen spontanen Konzertreihe in einer Seniorenresidenz für die Bewohner und Gäste gibt es drei Abschlusskonzerte der Klassen. Elisabeth Kufferath weist auf die einzigartige Situation hin: Oft haben Festivals nicht so viel mit dem Ort zu tun, an dem sie stattfinden, weil das Publikum größtenteils von außerhalb hinzukommt. In Goslar entsteht eine intensive Arbeitsatmosphäre, die aber sehr persönlich geführt ist, in einer bezaubernden Umgebung.

Laufende Veranstaltungen Termin Ort Abendliche Serenade 23. August, 22 Uhr Hotel Alte Münze Kleine Konzertreihe 24. August, 16 Uhr Schwiecheldthaus Kleine Konzertreihe 25. August, 16 Uhr Schwiecheldthaus Abschlusskonzert der Kammermusikklasse 25. August, 18 Uhr Kreishaus Goslar Abendliche Serenade 25. August, 22 Uhr Hotel Alte Münze Kleine Konzertreihe 26. August, 16 Uhr Schwiecheldthaus Abschlusskonzert der Klavierklasse 26. August, 19 Uhr Kreishaus Goslar Abschlusskonzert der Violinklasse 27. August, 19 Uhr Kreishaus Goslar

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Der Harz