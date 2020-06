Stand: 12.06.2020 16:07 Uhr - NDR 1 Radio MV

"Dennoch...": Greifswalder Bachwoche findet online statt von Juliane Voigt

Die Greifswalder Bachwoche wird in diesem Jahr ein Bachwochenende: Das angekündigte Programm "Paradiesisch" haben die Initiatoren wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben. Stattdessen heißt es nun "Dennoch...": Und diesem Motto ist am Sonnabendnachmittag zumindest eine Reihe kleiner Konzerte über die Webseite greifswalder-bachwoche.de und auf einem eigenen Youtube-Kanal zu sehen. Die Angebote wurden im Greifswalder Dom, in der Marienkirche und in der barocken Aula der Universität vorproduziert, Konzerte mit Orgel- und Kammermusik stehen auf dem Programm.

Keine Bachwoche ohne Bachkantate: Bei der Videoaufzeichnung in dieser Woche im Greifwalder Dom begleitet ein kleines Kammerensemble die vier Solisten. Im Hintergrund verteilen sich wenige Chorsänger. Eine feierliche Stimmung, Sonnenlicht liegt auf der Szene. Landekirchenmusikdirektor Frank Dittmer dirigiert die Bachkantate "Wer nur den lieben Gott lässt walten". "Musik, die Trost spendet und Zuversicht ausstrahlt, aber die auch den einzelnen Menschen in seiner Not und Verzweiflung wahrnimmt, das geht schon aus den Titeln der Kantaten hervor", sagt Dittmer. Bei Umfragen über Lieblingslieder im evangelischen Gesangbuch werde meist dieser Choral genannt, sagt er. Er sei eine Art Hausmittelchen: "Der Choral als Hausapotheke für alle Lebenslagen."

Festgottesdienst in und vor dem Dom

Die Bachkantate ist Teil des Fest-Gottesdienstes, der am Sonntag teilweise im und vor dem Dom die Bachwochen-Gemeinde auch ganz real zusammenbringen wird. 150 Menschen dürfen wegen der Corona-Bestimmungen in den Dom. Alle anderen sehen draußen auf einer großen Videoleinwand die vorproduzierten Filmaufnahmen.

Für Frank Dittmer waren die professionellen Aufzeichnungen eine besondere Erfahrung. "Wir haben es ja bei dieser Form der Bachtage mit solistischen Besetzungen zu tun, da kommt es auf jede einzelne Musikerin und jeden einzelnen Musiker an. Umso mehr freue ich mich, wie wunderbar ausgewogen der Klang ist", sagt er. "Das ist ein kammermusikalisches Musizieren auf höchstem Niveau."

Auch Bachwochen-Klassiker sind dabei

Auf dem Programm, das die Zuschauer am Sonnabendnachmittag am Bildschirm verfolgen können, stehen auch Bachwochen-Klassiker, wie das Clavichordkonzert, mit dem jede Bachwoche seit 74 Jahren startet, und Kammermusik. Eines der Werke ist ein Konzert für Viola da Gamba und Barock-Harfe, gespielt von Juliane Laake und Maximilian Erhardt in der Aula der Universität Greifswald. Juliane Laake spielt in diesem Konzert Sopran- und Baßgambe. Es ist Musik der Renaissance: Eine Zeit, in der die Gambe als solistisches Instrument ihre Glanzzeit hatte. Ohne Publikum zu spielen, ist für Juliane Laake, wie für die meisten Musikerinnen und Musiker, ungewohnt. Sie sei sehr gespannt, wie das Konzert auf die Hörer wirke und ob ein Festival-Gefühl entstehe: "Die Greifswalder und viele aus der Umgebung hängen ja an ihrer Bachwoche, und wenn es etwas gibt, woran man sich auch in diesem Jahr erfreuen kann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache."

Festival mit drei Leitern

Die Bachwoche hat in diesem Jahr drei Leiter: die Landeskirchenmusikdirektoren Frank Dittmer und Hans-Jürgen Wulff und Matthias Schneider vom Institut für Kirchenmusik der Universität Greifswald. Schneider spielt das Konzert, mit dem jeder Bachwochentag normalerweise endet, in diesem Jahr aber eben nur an einem Abend: Bach zur Nacht. "Die ursprüngliche Idee des Orgelkonzerts an der ja erst vor Kurzem restaurierten Orgel in der Marienkirche war, BACH-Kompositionen zu spielen, also Kompositionen über die Tonfolge des Namens Bach", sagt er. "In der Kunst der Fuge hat Bach das Thema selbst einmal angewandt. Die erklingt in dem Konzert und es gibt zwei Fugen über BACH von Robert Schumann."

Sechs Konzerte für maximal 30 Minuten

Keines der sechs Konzerte der diesjährigen Bachwoche dauert länger als eine halbe Stunde, dazu gibt es Interviews und Kommentare. Besser ein Bachtag als keiner, sagt Frank Dittmer: "Wir sind sehr dankbar, dass wir die Bachwoche nicht haben ausfallen lassen, sondern dass wir diese Formate gefunden haben und doch noch ein wenig von der typischen Bachwochen-Atmosphäre umsetzen konnten."

Am Sonntag beginnt der Bachwochentag schon um 9 mit dem Turmblasen auf dem Dom-Turm. Nach dem Gottesdienst am Sonntag soll noch gemeinsam vor dem Dom musiziert werden.

