Dominik Wagner: Zurück aus gesundheitlicher Krise Stand: 23.12.2021 13:20 Uhr Der virtuose Kontrabassist Dominik Wagner erzählt über seinen Weg mit fokaler Dystonie, die ihm die Freude an der Musik nahm. Heute möchte er Kolleginnen und Kollegen über die Krankheit aufklären.

von Stephan Sturm

Dominik Wagners Karriere begann schon früh. Mit elf Jahren tauschte er sein Cello gegen den Kontrabass. Zwei Jahre später studierte er an der Wiener Musikuniversität bei Prof. Josef Niederhammer und Mag. Werner Fleischmann. Als Jugendlicher stand er bei allen wichtigen Kontrabass-Wettbewerben auf der Siegertreppe. Dann war plötzlich Schluss. Eine Vollbremsung auf der Erfolgsspur. Die einfachsten Bewegungsabläufe auf dem Kontrabass klappten nicht mehr, wurden zur Qual. Der junge Musiker fiel in eine tiefe Lebenskrise. Für den erfolgreichen Musiker brach eine Welt zusammen.

"Das sind Sachen gewesen, wie dass man den Bogen von einem Ende ans andere durchzieht und einen Ton aushält. Solche Sachen gingen nicht mehr. Als wenn man das Gehen verlernt."

Anne-Sophie Mutter gab den entscheidenden Hinweis

Wagner begab sich auf die Suche nach der Ursache seiner Blockade. Er sprach mit Professoren, Psychotherapeuten und Sportärzten. Die Ohnmacht, nicht zu wissen, was mit ihm nicht stimmt, belastete ihn schwer. Selbstzweifel plagten ihn. Auf die richtige Spur brachte ihn Anne-Sophie Mutter, an deren Stiftung Wagner Stipendiat ist. Sie habe ihm einen Artikel über Musiker-Krankheiten geschickt, erzählt Wagner.

"Und da stand dann etwas von neurologischen Krankheiten, von fokaler Dystonie. Moment, das hört sich so an, wie das, was ich habe. Vielleicht bin ich nicht verrückt, sondern vielleicht ist das etwas, das auch andere haben, etwas, das man behandeln kann, etwas, wofür es Leute gibt, die sich spezialisieren, um Leuten mit diesen Problemen zu helfen."

Diagnose: Fokale Dystonie

Unter einer fokalen Dystonie versteht man eine Bewegungsstörung, die etwa ein Prozent aller professionellen Musiker und Musikerinnen betrifft. Hierbei handelt es sich um eine nicht willkürlich beeinflussbare und oft lang anhaltende Muskelkontraktion. Für den geübten Kontrabassisten bedeutete das, die Bewegungsvorgänge seiner Arme und Finger nicht ungehindert kontrollieren zu können.

"Na, letzten Endes ist das Resultat, dass das Gehirn nicht mehr die Informationen für bestimmte Bewegungsvorgänge an die Muskeln weiterleiten kann. Du spielst Kontrabass, hast Etüden geübt und auch virtuose Kontrabass-Stücke und plötzlich haben einfache Sachen nicht mehr funktioniert."

Therapeutische Möglichkeiten für professionelle Musiker und Musikerinnen

Dominik Wagner wand sich an eine Spezialistin für Dispokinesis, die ihn Stück für Stück auf seinem Weg zurück in die Karriere begleitete. "Ohne die wäre ich kein Musiker", sagt der 24-Jährige. Dispokinesis ist eine speziell für professionelle Musiker*innen und Bühnenkünstler*innen entwickelte Therapieform, die auf Erkenntnissen aus Neurologie, Anatomie, Anthropologie und Bewegungsphysiologie basiert. Besonders ist an dieser Therapieform, dass betroffenen Musiker*innen von studierten Musiker*innen geholfen wird.

Sich frühzeitig helfen lassen

Lange habe er nicht öffentlich über seine Erkrankung reden wollen, weil er davon ausgegangen war, dass die Öffentlichkeit vom "Wunderkind" Dominik Wagner Makellosigkeit erwarte, erzählt er.. Nun hat er sich doch dafür entschieden, über diese schwierige Phase in seinem Leben zu sprechen. Wagner möchte über fokale Dystonie aufklären und anderen Musikerinnen und Musikern so die Möglichkeit geben, sich früher helfen zu lassen, als es ihm möglich gewesen ist. Insgesamt zwei Jahre habe es gedauert, bis er an diesem Punkt angekommen sei, an dem er sich jetzt befindet:

"Mittlerweile kann ich Musik machen, Freude haben am Bassspiel und das teilen und eben auch im Publikum damit eine durchaus positive Reaktion erzeugen. Und ich kann mit Musik sprechen, und ich kann Musik leben. Das ist das Wichtigste."