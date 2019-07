Stand: 05.07.2019 14:35 Uhr

Wiederentdeckung der Schweriner Musikerin Westenholz von Karin Erichsen

Die Ludwigsluster Künstlerin Sophie Westenholz muss eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein: Sie war Sängerin, Konzertpianistin, Dirigentin und Komponistin und hat allein acht Kinder großgezogen. Das Werk der am 10. Juli 1759 geborenen Musikerin Eleonore Sophie Westenholz blieb bislang allerdings unveröffentlicht. Zu ihrem 260. Geburtstag hat der Musikverleger Reinhard Wulfhorst ihr gesamtes Klavierwerk herausgebracht. Am 8. Juli präsentiert er die Werkausgabe mit dem Schweriner Konservatorium.

Neben dem Verleger selbst, kennen sich zwei Personen bestens mit dem Oevre von Sophie Westenholz aus: der 16-jährige Stefan Möbius und sein Klavierlehrer Volker Ahmels, der Direktor des Schweriner Konservatoriums. Gemeinsam haben sie das Klavierwerk der Ludwigsluster Komponistin durchgesehen und zwei Stücke für die Präsentation der zweibändigen neuen Druckausgabe ausgewählt.

Zweibändige Druckausgabe

"Der erste Band ist etwas für das leichte Gemüt. Da sind Walzer drin und die Sonaten, die etwas fröhlicher sind. Im zweiten Teil findet sich die F-Moll-Sonate, die ich auch spiele. Das ist ernste Musik", sagt der junge Pianist Stefan Möbius, der gerade den 2. Preis beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" gewonnen hat. Das Werk von Sophie Westenholz gefällt ihm nicht schlecht. "Das ist ein bisschen der Stil zwischen Mozart und Beethoven, weil es teilweise die Einfachheit von Mozart hat und teilweise aber auch so auskomponiert wie bei Beethoven ist - und trotzdem noch den Bezug zum Romantischen hat".

Auch seinem Lehrer Volker Ahmels gefällt das Klavierwerk von Westenholz. Sie war vor 250 Jahren eine Schülerin Johann Wilhelm Hertels, dem Namenspatron des Schweriner Konservatoriums. "Mich begeistert, dass sie manchmal krasse harmonische Brüche hat und manchmal auch sehr schöne, lyrische Themen. Ich kann mir gut vorstellen, dass für das Wochenende der Sonderpreise bei 'Jugend musiziert' geeignet wäre.", so Ahmels.

Erzieherin der Fürstenkinder Mecklenburgs

Als musikalische Erzieherin der mecklenburgischen Fürstenkinder hat Sophie Westenholz gerade auch für junge Leute komponiert. Darüber hinaus hat sie aber auch regelmäßig eigene Werke im Konzert aufgeführt, erzählt der Schweriner Musikverleger Reinhard Wulfhorst: "Westenholz hat wie fast alle Musikerinnen und Musiker der damaligen Zeit nebenbei komponiert. Sie war Sängerin und Pianistin. Deswegen hat sie Lieder und Pianistenstücke geschrieben."

Westenholz' Notentexte in Hamburg, Brüssel und Brüssel entdeckt

Die handschriftlichen Notentexte von Sophie Westenholz hat Reinhard Wulfhorst in Bibliotheken in Hamburg, Schwerin und Brüssel gefunden. Und er hat sich nicht nur mit ihrem Werk, sondern auch mit dem Leben dieser ungewöhnlichen Frau befasst. "Sie hat in der Tat, das ist in ganz Europa einzigartig in der Zeit, vom Klavier aus die Kapelle und den Chor mitgeleitet. Als Frau! Von dem Zeitpunkt ab, wo der Mann gestorben war, hat sie Konzerte gegeben und ist durch ganz Europa gereist - mit ihren Kindern, um diesen die Welt zu zeigen.".

Geschichten wie diese und die Qualität ihrer Musik, glaubt der Verleger Wulfhorst, werden dafür sorgen, dass Sophie Westenholz in Zukunft vielleicht wieder an Bekanntheit gewinnt. Die ersten Exemplare seiner Notenausgabe wurden jedenfalls schon bestellt. Die Leipziger Pianistin Kyra Steckeweh plant 2020 eine Konzertreihe mit Werken von Sophie Westenholz und Emilie Mayer. Sie wird unter anderem in Schwerin, Ludwigslust und Neustrelitz zu erleben sein.

