Vivaldis "Vier Jahreszeiten" im Kontext des Klimawandels

Stand: 04.11.2021 19:27 Uhr

Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow wird die Zukunft des Weltklimas verhandelt. Orchester aus aller Welt senden mit "The Uncertain Four Seasons" ein musikalisches Signal. Auch das NDR Elbphilharmonie Orchester ist beteiligt.