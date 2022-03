Tiefe Emotionen mit russischer Musik in der Elbphilharmonie Stand: 22.03.2022 09:47 Uhr Anstelle der erkrankten Mirga Gražinytė-Tyla kam der russische Dirigent Vassily Sinaisky mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra und dem Cellisten Sheku Kanneh-Mason in die Elbphilharmonie. Beitrag anhören 4 Min

von Marcus Stäbler

Das allgegenwärtige Virus hat auch Mirga Gražinytė-Tyla erwischt. Deshalb konnte die litauische Dirigentin nicht wie geplant mit ihrem City of Birmingham Symphony Orchestra nach Hamburg reisen. Stattdessen stand der erfahrene Dirigent Vassily Sinaisky als Einspringer auf der Bühne der Elbphilharmonie. In einem Programm mit Werken von Tschaikowsky und Schostakowitsch. Russische Musik, die man momentan noch intensiver hört als sonst.

Musikalisches Abbild von Angst und Panik

In manchen Passagen wirkt das zweite Cellokonzert von Schostakowitsch wie ein komponierter Alptraum. Mit seiner beklommenen Atmosphäre, den schwarzen Farben, aber auch mit den schrillen Einwürfen der Holzbläser, als musikalisches Abbild von Angst- und Panikattacken. Die Musik ist zur Sowjetzeit entstanden, in den 60er-Jahren. Aber sie fühlt sich gerade sehr aktuell an, wie ein Besucher seine Eindrücke schildert: "Schostakowitsch ist natürlich voll auf unsre Zeit passend, mit diesen zerrissenen Situationen, den Verunsicherungen, zwischendrin wieder Hoffnung, aber dann wieder zusammenbrechend."

Sinaisky hält künstlerisches Plädoyer für die russische Musik

Diese düstere Stimmung im Cellokonzert von Schostakowitsch war beim Auftritt des jungen Cellisten Sheku Kanneh-Mason mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra in der Elbphilharmonie eindringlich zu erleben. Sinaisky, ehemaliger Chef des Bolshoi Theaters, sei "einer der ersten Musiker, der Position gegen den Angriffskrieg bezogen hat", behauptet seine aktuelle Künstlerbiografie. Doch an diesem Abend verzichtete er auf verbale Botschaften. Stattdessen hielt er ein künstlerisches Plädoyer für die russische Musik.

Das Programm umrahmte das Konzert von Schostakowitsch mit zwei Werken von Tschaikowsky - einem überzeugten Europäer, dessen Musik in seiner Heimat oft als zu westlich kritisiert wurde. Seine "Romeo und Julia"-Ouvertüre ist von Shakespeares gleichnamigem Drama inspiriert und beschwört die glühende Leidenschaft des Liebespaars.

Tschaikowsky durchbricht die Melancholie

Vassily Sinaisky muss gar nicht viel tun, um das Orchester aus Birmingham schwelgen zu lassen. Der 74-jährige Dirigent führt mit bloßen Händen und sparsamen Gesten. Auch im Hauptwerk des Abends, der vierten Sinfonie von Tschaikowsky. Das Schicksalsthema zu Beginn entfacht Kraft und schneidende Brillanz. Doch eine besondere Stärke der Interpretation sind auch die Piano-Passagen.

Mit dem Finale wandelt sich der Ton. Tschaikowsky durchbricht die Melancholie; Sinaisky und das Orchester lassen die Musik explodieren. Die dunklen Phasen werden einfach weggefegt und scheinen vergessen, zumindest für den Moment. "Die Vierte von Tschaikowsky, die hat dann so ein bisschen den Seelenfrieden zurückgebracht", meint eine Besucherin.

Weitere Informationen Kulturpartner: Elbphilharmonie und Laeiszhalle Die moderne Elbphilharmonie und die historische Laeiszhalle sind feste Bestandteile des Hamburger Musiklebens. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.03.2022 | 06:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie