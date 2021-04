Strauß' "Fledermaus" aus der Staatsoper Hamburg Stand: 17.04.2021 22:00 Uhr Die Hamburger Staatsoper hat "Die Fledermaus" von Johann Strauß in einer Inszenierung von Barbe & Doucet geplant. Exklusiv fürs Radio war sie am Sonnabend in einer konzertanten Fassung zu hören. Einen Mittschnitt finden Sie im Laufe des Sonntags auf dieser Seite.

Kein Bühnenbild, keine Kostüme - aber der guten Stimmung in der Staatsoper tut das keinen Abbruch: "Die Musik ist so wie ein Champagnerglas, und ich glaube, die zündet einen an", erzählt Hulkar Sabirova. Sie singt die Rosalinde, an ihrer Seite Bo Skovhus als Eisenstein: "Ein unglaublich charmanter Mann, mit Handkuss und allem Drum und Dran, sodass eigentlich alle Frauen so ein bisschen dahinschmelzen."

Nur, dass sich Eisenstein ausgerechnet seine eigene Ehefrau für den Flirt aussucht, die sich als ungarische Gräfin maskiert hat. "Maskiert? Maskiert ist ja wirklich etwas Neues, hoffentlich FFP2", heißt es da auch auf der Bühne. So rauschend das Fest, so kurios die Szene danach, in der sich alle im Gefängnis wiedersehen, wo der pummelig-beschwipste Gefängniswärter die Aufsicht führt.

Hamburger Staatsoper: Gute Laune ist bei "Fledermaus" garantiert

Der Schauspieler Jürgen Tarrach schlüpft in die Rolle des Amor Cupido als Frosch und schießt im imaginären Putten-Kostüm seinse Amor-Pfeile ab: "So ein Pfeil ist hoch gefährlich. Wenn Sie von sowas getroffen werden, dann kann man fast sagen, Sie seien infiziert. Wie von einem gefährlichen Virus befallen, hoch infektiös: verliebt!" Im Gespräch erklärt er weiter: "Man darf in dieser Rolle auch Zeitgeschehen auf die Spitze treiben. Ich habe gesagt, dann möchte ich mir gerne einen kleinen Monolog schreiben, und ich möchte der erste Frosch sein, der singt."

Gute Laune ist bei dieser Hamburger "Fledermaus" garantiert, und natürlich siegt am Ende die Liebe - die Liebe zum Leben, zum Theater und zur Musik.

Das Programm Johann Strauß

Die Fledermaus, Operette in 3 Akten

Libretto von Karl Haffner und Richard Genée



Eisenstein: Bo Skovhus

Rosalinde: Hulkar Sabirova

Frank: Thorsten Grümbel

Orlofsky: Kristina Stanek

Alfred: Dovlet Nurgeldiyev

Dr. Falke: Bernhard Hansky

Dr. Blind: Peter Galliard

Adele: Narea Son

Ida: Gabriele Rossmanith

Frosch: Jürgen Tarrach

Chor der Hamburgischen Staatsoper

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Ltg.: Jonathan Darlington



Live aus der Staatsoper Hamburg

