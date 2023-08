Stand: 25.08.2023 12:12 Uhr Stralsund feiert Instrument mit Stellwagen-Orgeltagen

Am 30. August eröffnen der dänische Musiker Justin Bland und der Stralsunder Organist Martin Rost die diesjährigen Stellwagen-Orgeltage. Thematisch ist die Reihe, die bis zum 3. September läuft, Musik aus Renaissance und Barock gewidmet. Im Mittelpunkt der Konzerte steht die barocke Orgel in der Marienkirche von Stralsund, die in den Jahren 1653 bis 1659 vom Lübecker Friedrich Stellwagen gebaut worden ist. Der Auftakt mit dem Konzert für Trompete und Orgel beginnt um 19.00 Uhr in der evangelischen Marienkirche. | Sendebezug: | 25.08.2023 12:00 | NDR Kultur