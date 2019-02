Stand: 05.02.2019 16:10 Uhr

Stefan Vladar: Lübecks neuer Generalmusikdirektor von Katrin Bohlmann

Nach langer Suche hat das Theater Lübeck nun einen neuen Generalmusikdirektor, den aus Wien stammenden Stefan Vladar. Der 53-jährige Dirigent und Pianist tritt zum 1. August sein neues Amt in der Hansestadt an, teilte das Theater mit. Bis dahin führt der 1. Kapellmeister Andreas Wolf weiterhin kommissarisch die musikalischen Geschäfte. Am Sonntag und am Montagabend gab Stefan Vladar seinen Einstand in der Musik- und Kongresshalle (MuK) mit den Lübecker Philharmonikern, "natürlich" mit Werken der Wiener Klassik. Ein Porträt des neuen Generalmusikdirektors, der in seiner Heimat Wien ein Star ist.

Erstmals spielten die Lübecker Philharmoniker Werke von Haydn, Beethoven und Schubert unter der Leitung von Stefan Vladar. Und der Zuhörer hatte schnell den Eindruck: Das passt. Unaufgeregt und mit Wiener Eleganz dirigierte Stefan Vladar im schwarzen Frack "sein" neues Orchester. Es sei ganz wunderbar, die Lübecker Philharmoniker zu dirigieren, schwärmte der Österreicher. Schon vor zwei Jahren hat der international gefeierte Dirigent und Pianist als Gast mit dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt gespielt. "Das ist jetzt schon wie ein Heimkommen", sagt der 53-Jährige. "Ich hoffe, dass wir das sehr lange so aufrechterhalten können. Für mich zeichnet dieses Orchester eine besondere Aufmerksamkeit aus. Die Musiker haben offensichtlich Lust aufs Musikmachen. In vielen Orchestern ist das ja nicht der Fall, die machen ihren Job - gut oder weniger gut. Aber hier habe ich das Gefühl, dass da eine Lust am Tun da ist, am Experimentieren, am An-die-Grenzen-Gehen, am Ausloten, was möglich ist. Und das macht als Dirigent doppelt Spaß."

Karriere begann 1985 "mit einem Paukenschlag"

Vladars Vertrag läuft zunächst für fünf Jahre. Noch ist er Chefdirigent des Wiener Kammerorchesters, mit dem er weltweit Tourneen unternimmt. Er studierte an der Wiener Musikakademie. Seine Karriere begann 1985 "mit einem Paukenschlag", wie der österreichische "Standard" schrieb. Als jüngster Teilnehmer gewann er den renommierten Beethoven-Klavier-Wettbewerb in Wien. Seitdem konzertiert Vladar am Flügel an der Seite vieler bekannter Dirigenten wie Claudio Abbado, Yehudi Menuhin und Simon Rattle. Außerdem unterrichtet er seit 20 Jahren als Professor für Klavier an der Uni Wien.

Bei seinem Einstandskonzert in der MuK spielte Stefan Vladar Beethovens 2. B-Dur-Klavierkonzert und dirigierte vom Flügel aus die Lübecker Philharmoniker.

Lübecks lange Suche nach dem Neuen

Lange hat es gedauert, bis das Theater Lübeck einen neuen Generalmusikdirektor gefunden hat, nachdem der Japaner Ryusuke Numajiri vor zwei Jahren ausschied. Es gab 150 Bewerber, 30 Gespräche. Am Ende hat nichts davon geklappt. Mit Stefan Vladar habe das Theater Lübeck eine der bemerkenswertesten Musikerpersönlichkeiten Österreichs als Generalmusikdirektor gewonnen, sagt Operndirektorin Katharina Kost-Tolmein. "Stefan Vladar ist ein hervorragender Musiker", sagt er. "Er bringt sehr viel mit nach Lübeck: eine große internationale Karriere als Pianist und Dirigent, er hat eine große Ausstrahlung, er hat das Orchester überzeugt, er hat uns überzeugt. Das ist sehr erfrischend, das ist neu, überraschend - und darüber freuen wir uns."

Nicht nur Mozart und Beethoven

Der Wiener hat einiges vor mit den Lübecker Symphonikern. Was genau, will Vladar noch nicht verraten. "Es wird schon in eine Richtung gehen", sagt er. Zunächst wolle er in Lübeck präsentieren, wer er sei. Von diesem Ausgangspunkt werde es eine Weiterentwicklung geben. "Das aber heißt nicht, dass wir jedes Mal nur Mozart und Beethoven spielen", fügt er hinzu. "Aber meine Sozialisation als Musiker will ich gerne wiederholen. Und ich hoffe, dass das hier auf offene und wohlwollende Ohren stoßen wird."

Vladar: "Ich springe einfach mal ins kalte Ostseewasser"

Er selbst habe nach jahrzehntelangem Wirken in Wien einfach Lust gehabt auf etwas Neues, so Vladar, der zusammen mit Frau und Tochter nach Lübeck ziehen wird. "Ich habe mir gedacht, ich springe einfach mal ins kalte Ostseewasser und schaue mal, was es mit mir tut, was es mit meiner Zukunft tut", sagt er. "Ich bin da sehr positiv. Es war also wirklich eine sehr bewusste Entscheidung, einen neuen Weg einzuschlagen." Zukünftig können also Klassikfans den Pianisten und Dirigenten Stefan Vladar in Lübeck erleben. Schon jetzt hat das Lübecker Publikum ihn herzlich willkommen geheißen.

