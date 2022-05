Spanische Opernsängerin Teresa Berganza ist tot Als Mozart- und besonders als Rossini-Interpretin wurde Teresa Berganza weltweit gefeiert. Nun ist die spanische Mezzosopranistin im Alter von 87 Jahren in der Nähe von Madrid gestorben. Beitrag anhören 2 Min

Warm, elegant, technisch brillant. Jahrzehntelang zählte Teresa Berganza zu den besten Mezzosopran-Stimmen der Welt. 1933, in Madrid geboren, sang Berganza im Laufe ihrer Karriere unter anderem an der Mailänder Scala, der Wiener Oper am Covent Garden in London und der Metropolitan Opera in New York.

Teresa Berganza studierte Klavier und Gesang am Konservatorium von Madrid, gewann dort 1954 auch den ersten Preis für Gesang und debütierte ein Jahr später. Ihr internationales Debüt feierte Berganza 1957 beim Festival von Aix-en-Provence als Dorabella in Mozarts Cosi fan tutte. Die Presse bezeichnete sie danach als die Mezzosopranistin des Jahrhunderts. Berganza selbst war deutlich bescheidener. In einem Interview mit dem spanischen Fernsehen sagte sie einst, sie fühle sich sehr privilegiert, Musik machen zu dürfen.

Berganzas "Eleganz und die Kunst"

Berganza wurde mehrfach für ihr Schaffen ausgezeichnet, unter anderem in Spanien: Mit dem Prinz von Asturien Preis 1991 sowie dem nationalen Musikpreis 1996. 1994 wurde Teresa Berganza als erste Frau zum Mitglied der Königlichen Akademie der Künste Spaniens gewählt. Ministerpräsident Pedro Sanchez schrieb auf Twitter: "Die Stimme, die Eleganz und die Kunst von Berganza würden die Spanier immer begleiten". Der spanische Tenor Jose Carreras schrieb ebenfalls auf Twitter: "Adios tutte, Reza Berganza" der unvergesslichen spanischen Mezzosopranistin

Weitere Informationen Händel-Festspiele Göttingen mit Countertenor Mynenko als Cäsar Die opulente Inszenierung mit dem Ukrainer Yuriy Mynenko als Cäsar von "Julius Caesar in Ägypten" am Freitag verspricht einen Hauch Hollywood. mehr