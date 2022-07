Salzburger Festspiele: Trojanow sieht Kunst als Mittel gegen Krieg Stand: 26.07.2022 17:10 Uhr Ilija Trojanow hat bei der Eröffnungsfeier der Salzburger Festspiele gesprochen. Hoch politisch und schonungslos kritisch - so wurde die Rede angekündigt. Titel: "Der Ton des Krieges, die Tonarten des Friedens". Beitrag anhören 3 Min

von Torben Steenbuck

Gespannte Stille herrscht in der Felsenreitschule als Trojanow die Bühne betritt. Sein Thema: Wie wirkt sich der Krieg auf unser Denken und Handeln aus. "Seit Kriegsausbruch sprechen wir die Sprache des Krieges," sagt er. "Antworten auf jede Frage mit einem entschiedenen Ja oder Nein. Oft, ohne die Frage wirklich verstanden zu haben. Reden von Kriegsverbrechen und vergessen, dass der Krieg an sich ein Verbrechen ist, unabhängig davon, wie gerechtfertigt die Selbstverteidigung sein mag, egal, wie die Aggressoren vordringen, der Krieg ist perverse, redundante Monotonie."

Trojanow kritisiert neben der aktuellen, kriegerischen Rhetorik auch gesellschaftliches Versagen in Friedenszeiten: "Unter der Schläfe des Friedens pocht der kriegerische Puls. Was haben wir denn aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts gelernt, wenn nicht dies: Nationalismus führt zu Krieg. Nur eine Frage der Zeit."

Kunst ist der Gegenpol zur Gewalt des Krieges

Am Beispiel verschiedener Künstlerschicksale in Kriegszeiten versucht Trojanow aufzuzeigen, wie sich der Krieg im Einzelfall auf Kunst und Kultur auswirken kann. Bissig wird er beim Thema Kultursponsoring, das bereits im Vorwege der Salzburger Festspiele für eine große Debatte gesorgt hat. Konkret ging es um das Bergbau-Unternehmen Solwey. Trojanow versucht seine Kritik so einfach wie möglich zu formulieren: "Nur wer glaubt, es wäre akzeptabel, die Sparkasse zu überfallen, um Fidelio auf die Bühne zu bringen kann so tun, als wäre Sponsoring wertneutral. Darf sich die Kunst von mafiös-organsierten Konzernen oder Firmen finanzieren lassen, die brutale Ausbeutung betreiben? Von Mensch und Natur? Nein."

Trojanow interpretiert Krieg nicht nur als eine Auseinandersetzung mit Waffengewalt, auch Umweltzerstörung und Ausbeutung seien Formen von Krieg. Hier sei ein Systemwandel nötig. Ein klarer Appell an die hochrangigen Gäste aus Politik und Wirtschaft in Salzburg. Aber auch die Kunst hat für Ilija Trojanow im Krieg eine besondere Verantwortung: "Die Kunst hält Erhöhung, Erlösung bereit. Gegen die Fernsehbilder können wir abstumpfen. Gegen den Aufschrei der Kunst gibt es keine Immunisierung, solange wir noch Gefühle haben." So sei die Kunst, sagt Trojanow der Gegenpol zur Gewalt des Krieges. Und auch die Blicke des Publikums wirken deutlich gelöst, als er zu seinem eindringlichen Schlussappel ansetzt: "Desertieren wir also, aus der Eintönigkeit des Krieges, in die Vieltönigkeit der Kunst."

