SHMF trotz Corona - Auftakt auf Gut Hasselburg von Milad Kuhpai

Was geht, wenn vieles nicht geht? Mit dieser Frage hat sich das Schleswig-Holstein Musik Festival seit Beginn der Corona-Krise beschäftigen müssen. Innerhalb von nur acht Wochen entstand der "Sommer der Möglichkeiten". Ab Sonntag stehen unter diesem Motto rund 100 Veranstaltungen auf dem Plan - live, im Radio, im Fernsehen oder im Internet. Zu den Programm-Highlights zählt das Eröffnungsfest auf Gut Hasselburg, das am Sonntag auf NDR Kultur und 3sat übertragen wird.

Mehrere Klassikgrößen treffen auf Gut Hasselburg zusammen, um dem Festivalpublikum einen Auftakt der anderen Art zu bieten - daheim. Sieben namhafte Musizierende sind mit von der Partie, fünf von Ihnen Porträtkünstlerinnen und -künstler der letzten Jahre wie Martin Grubinger, Avi Avital und Sol Gabetta.

Sie alle wollen ihn möglich machen, den "Sommer der Möglichkeiten", so Festivalintendant Christian Kuhnt: "Als wir anfangs gezwungen waren, das reguläre Programm abzusagen, war dieses Motto erstmal nicht mehr als ein Titel. Wir wussten nicht, was im Juli oder August möglich ist. Der Titel bedeutete aber auch Freiheit. Beispielsweise hatten wir anfangs die Idee eines musikalischen Hausbesuchs. Konzerte mit Publikum waren verboten, aber die Begegnung eins zu eins war nicht verboten."

Eine "flexible Spielwiese"

Für Festivalintendant Christian Kuhnt war das Motto "Sommer der Möglichkeiten" von Anfang an eine Spielwiese, die nach und nach im Zuge der Corona-Lockerungen mit Leben gefüllt wurde. Konzerte im kleineren Format sind mittlerweile wieder erlaubt, doch die Anfangsidee der Türschwellenkonzerte wurde beibehalten, schmunzelt der Intendant: "Beispielsweise wird Xavier de Maistre, unser diesjähriger Porträtkünstler, jetzt an der Haustür klingen und ein kurzes Ständchen geben. Das ist eine sehr frühe Idee gewesen."

Kein Publikum - dafür Kameras

In der Reetscheune des Guts ist unter den herausragenden Musizierenden auch die Lübecker Klarinettistin Sabine Meyer, die sich nicht - wie gewohnt - vor Publikum, sondern vor den Kameras beweist. An ihrer Seite Klarinettist und Ehemann Reiner Wehle, das Festivalorchester, und am Pult der Chef des NDR Elbphilharmonieorchesters Alan Gilbert. Und auch der Mandolinist Avi Avital, mittlerweile ein alter Festivalhase, stellt sich den neuen Herausforderungen der Kunst: "Wer sind wir ohne Konzerte? Ohne meine Auftritte wusste ich gar nicht mehr, wer ich überhaupt bin. Aber dieses Gefühl dauerte nicht lang, es war eher der erste Schock. Aus diesem Gefühl entstand schnell ein Gefühl der echten Dankbarkeit und der Akzeptanz. Ich habe mich erholt und arbeite jetzt daran, meine Fähigkeiten noch weiter und tiefer auszubauen, was für mich wirklich gut sein wird", so Avital.

Alles anders als sonst

Die Aufnahmesituation auf dem Gut sorgt für eine hoch angespannte und konzentrierte Atmosphäre - jeder Ton muss stimmen, jede Phrase muss perfekt sein. Nicht nur die Künstlerinnen und Künstler müssen starke Nerven haben. Auch beim Festivalteam ist Flexibilität gefragt. Was heute geplant wird, könnte morgen schon anders aussehen, so der Festivalintendant: "Das ist unglaublich anstrengend, aber wenn man am Schluss ein Programm hat, wie wir jetzt mit 100 Aktionen im Rahmen des "Sommers der Möglichkeiten", dann ist man auch ein bisschen stolz. Wir haben es gemeinsam hinbekommen, mit diesen verrückten Rahmenbedingungen auch kreativ umzugehen."

Mehr als "nur" Fernsehen und Radio

Klar ist: Fernsehen oder Radio können ein Live-Erlebnis nicht ersetzen - ein einfaches "Abfilmen" wird das Ganze aber nicht. Zusätzlich zur Konzertübertragung werden Gespräche mit den Musikerinnen und Musikern eine andere Form der Nähe schaffen. Auf Live-Erlebnisse ganz verzichten müssen die Festivalbesucher aber nicht, so Kuhnt: "Die Konzerte werden anders ablaufen, als wir das kennen. Es wird unter freiem Himmel passieren. Aber es wird eben typisch SHMF sein, auch wenn es anders ist."

