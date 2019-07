Stand: 11.07.2019 06:40 Uhr

Rektorin der HMT Rostock nimmt ihren Hut

Die Rektorin der Hochschule für Musik und Theater, Susanne Winnacker, will Rostock verlassen. Die Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin wechselt im Herbst an das Schauspielhaus Bochum. Es gibt gleich mehrere Gründe, warum Susanne Winnacker den Rektorenposten in Rostock aufgibt: Ein verlockendes Angebot, die Möglichkeit einer Veränderung und die fehlende Kontinuität in der Landespolitik. Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV kritisierte sie, dass es in jüngster Zeit gleich drei Kultusminister in MV gab. Jedes Mal hätte sie wieder das Gefühl gehabt, dem entsprechenden Minister ihre Arbeit von Neuem zu erklären, so Winnacker. Seit ihrem Amtsantritt als Rektorin in Rostock 2012 hatte Winnacker bereits mit Matthias Brodkorb, der später auf den Finanzministerposten wechselte, Birgit Hesse, die nun Landtagspräsidentin ist und der neuen Kulturministerin Bettina Martin zu tun gehabt.

Rektorin der HMT Rostock nimmt ihren Hut NDR 1 Radio MV - Kulturjournal - 10.07.2019 19:00 Uhr Autor/in: Frank Breuner Die Rektorin der Hochschule für Musik und Theater, Susanne Winnacker, will Rostock verlassen. Die Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin wechselt im Herbst an das Schauspielhaus Bochum.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verlockendes Angebot aus Bochum

Zugleich habe sie ein Angebot von Johan Simons erhalten. Er ist seit dem vergangenen Jahr Intendant am Bochumer Schauspielhaus. Als seine künftige Stellvertreterin freue sie sich auf die Zusammenarbeit mit einem aus ihrer Sicht kreativsten Regisseur, so Susanne Winnacker weiter. Wenn die 1959 in Niedersachsen Geborene die Hochschule für Musik und Theater verlässt, war sie genau sieben Jahre in Rostock als Rektorin tätig.

Weitere Informationen HMT in Rostock vergibt erste Ehrendoktorwürde Die Hochschule für Musik und Theater Rostock vergibt zum ersten Mal eine Ehrendoktorwürde. Ausgezeichnet wird der Musikwissenschaftler und Journalist Frieder Reininghaus. mehr Junge Hochschule mit historischen Wurzeln Erst 1994 wurde die Hochschule für Musik und Theater in Rostock gegründet. Trotzdem blickt sie auf eine lange Tradition zurück, wie unsere Kulturjournal-Serie "25 Orte in MV" zeigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 10.07.2019 | 19:00 Uhr