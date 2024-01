Possehl-Musikpreis: Galakonzert jetzt im Livestream Stand: 13.01.2024 20:00 Uhr Das Quantum Quintett hat im vergangenen November den ersten Platz des Wettbewerbs um den Possehl-Musikpreis gemacht. NDR Kultur überträgt das Gala-Konzert jetzt live im Radio. Auf dieser Seite können Sie es im Videostream der Musikhochschule Lübeck (MHL) sehen.

Das Bläserensemble mit Alisa von Rohden (Flöte), Ding Zhang (Oboe), Anaëlle M՚Barek (Klarinette), Beatriz Ferreira (Fagott) und Carlota Vallejo Sánchez (Horn) hatte die Wettbewerbs-Juri überzeugt. Die fünf jungen Musiker*innen lernten sich im Rahmen eines Kammermusik-Projektes an der MHL kennen und spielen erst seit rund einem Jahr zusammen. Der zweite Preis ging an den Klarinettisten Oleg Shebeta-Dragan, der dritte Preis in gleichen Teilen an die beiden Pianisten Zeyue Yang und Yoichiro Chiba. Nun präsentieren sich alle Preisträgerinnen in einem Gala-Konzert im Großen Saal.

Das Programm des Galakonzerts Raphael Brandstäter

Fanfare für sechs Blechbläser, Uraufführung

Carl Nielsen

Bläserquintett op. 43

Quantum Quintett

(1. Preis Possehl-Wettbewerb)



Robert Schumann

Fantasiestücke op. 73

Oleg Shebeta-Dragan Klarinette

(2. Preis Possehl-Wettbewerb)

Christian Ruvolo Klavier



Franz Liszt

‚Vallée d’Obermann‘ aus "Années de pèlerinage", première année, Suisse

Yoichiro Chiba Klavier

(3. Preis Possehl-Wettbewerb)



Claude Debussy

Première Rhapsodie

Oleg Shebeta-Dragan Klarinette

Christian Ruvolo Klavier



Igor Strawinsky

Der Feuervogel, Suite

Zeyue Yang Klavier

(3. Preis Possehl-Wettbewerb 2023)



Anton Reicha

Bläserquintett G-Dur op. 88 Nr. 3

Quantum Quintett

Possehl-Musikpreis

Seit 1963 vergibt die Stiftung gemeinsam mit der Musikhochschule den Possehl-Musikpreis an besonders herausragende Studierende der Lübecker Musikhochschule. Der Preis wird nicht innerhalb bestimmter Instrumental-Kategorien vergeben, sondern alle Ausbildungssparten können sich hier miteinander messen. Die Jury steht also vor der Herausforderung, beispielsweise den Vortrag eines Organisten mit dem einer Geigerin und dem eines Sängers zu vergleichen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Podium der Jungen | 11.01.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik