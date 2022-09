Podium der Jungen mit dem Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester Stand: 26.09.2022 12:08 Uhr Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester feiert 10. Geburtstag im Rolf-Liebermann-Studio und Sie können dabei sein. Melden Sie sich hier für das Podium der Jungen am Montag, den 3. Oktober um 19 Uhr an.

Eine Plattform für die junge Generation von Orchestermusikerinnen und -musikern, die nach neuartigen Zugängen zur klassischen Orchestertradition suchen. Das bietet das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester (ZJSO). Mittlerweile gehören rund 200 begabte junge Musizierende aus der gesamten Zentralschweiz und anderen Regionen der Deutschschweiz zum erweiterten Ensemble. Ein hohes musikalisches Niveau, mitreißende Spielfreude und Klanggewalt zeichnen das ZJSO aus.

Mehr als nur ein Jugendorchester

Das ZJSO widmet sich regelmäßig den großen sinfonischen Werken aus Klassik, Romantik und der Moderne. Dabei werden die Programme aus einer jugendlichen Perspektive heraus erarbeitet. Damit wird ein neuartiger Zugang zur klassischen Musik geschaffen. Neben dem Kernrepertoire schlägt das ZJSO eine Brücke von den Klassikern zu anderen Musikstilen und Kunstformen. Die Resultate werden in neuartigen Konzertformaten präsentiert.

10 Jahre jung und schon mit Preisen ausgezeichnet

In diesem Jahr feiert das ZJSO seinen zehnten Geburtstag. Dabei kann das Jugendorchester bereits auf die eine oder andere Auszeichnungen zurückblicken. So erhielt das junge Ensemble im Herbst 2014 den 2. Preis bei einem nationalen Wettbewerb für junge Orchester in der Schweiz, und im Januar 2016 den Förderpreis der Albert Köchlin Stiftung. Auf seiner Geburtstags-Tournee präsentiert sich das junge Ensemble nach einem Kurz-Auftritt in der Elbphilharmonie nun auch mit einem abendfüllenden Programm im NDR.

Und Sie können dabei sein! Erleben Sie das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester im Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten. Das Konzert wird von NDR Kultur aufgezeichnet und am Donnerstag, 05.01.2023 ab 20 Uhr in der Reihe "Podium der Jungen" gesendet.

Das Programm

Omar Barone: Euphoria

Zoltan Kodaly: Variationen über ein ungarisches Volkslied (Der Pfau)

Sergej Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27

Ltg.: Jonas Bürgin

