"Ohrwürmer" mit Tabea Debus beim Foyerkonzert in Nakenstorf Stand: 20.11.2020 08:41 Uhr

von Matthias Schümann

Ein Foyer war es dieses Mal nicht, auch kein eleganter Saal. Eher ein rustikaler Raum in einem reetgedeckten Gebäude, das zum Seehotel in Nakenstorf gehört, einem kleinen Ort im Westen Mecklenburgs. Zwischen lauter restaurierten Holzbalken haben Tabea Debus und ihre Ensemble die Instrumente aufgebaut, ein wenig Aufregung liegt in der Luft.

Neben Tabea Debus sind Lea Rahel Bader an der Viola da Gamba, Flora Fabri am Cembalo und Alon Sariel an Laute und Gitarre mit dabei. Die Stücke hat Tabea Debus zusammengestellt, und zwar unter dem Aspekt ihrer Ohrwurm-Tauglichkeit: "Jeder kennt das: Man hat was im Radio gehört und hat es dann den ganzen Tag, die ganze Woche im Kopf. Die Stücke, die ich ausgewählt habe, sind Stücke, die ich schon lange auf meiner Liste hatte und die ich gerne mal spielen wollte."

Bekannte Ohrwürmer und ein kleines Schockerlebnis

Die meisten dieser Ohrwürmer sind historisch, sie stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert von Komponisten wie Diego Ortiz, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Gottlieb Muffat. Tabea Debus und ihr Ensemble spielen zumeist Stücke, die in ihrer Entstehungszeit den Menschen regelrecht ins Ohr gingen, die aber heute nicht mehr allzu bekannt sind.

Für ein mittleres Schockerlebnis sorgt ein ganz besonderes Stück für Solo-Flöte, das Tabea Debus mitgebracht hat: "Ich habe einen englischen Komponisten um ein Stück gebeten, Gareth Moorcraft heißt der. Das Stück heißt "Diaries Of The Early Worm", also "Tagebuch des frühen Wurms", und das ist eigentlich ein ganz humorvolles Stück mit einem ganz abrupten, vielleicht auch traurigen Ende."

Ein gelungener Abend

Das Ohrwurm-Programm lebt von seinen Kontrasten, vor allem aber von einem gut eingespielten Ensemble. Die Musikerinnen kennen sich lange, in dieser Konstellation spielten sie allerdings zum ersten Mal, nur für das Foyerkonzert.

Ein gelungener Abend auch für Moderator Ludwig Hartmann, wenn auch noch immer ungewohnt so ohne Publikum: "Ich finde immer das Spannende, die Musikerinnen und Musiker dabei kennenzulernen, und das funktioniert ja auch so. Aber klar, wenn noch Reaktionen aus dem Publikum kommen, ist das noch ein Aspekt mehr, und auch ein schöner und wichtiger mehr."

Dieses Thema im Programm: Klassisch in den Tag | 20.11.2020 | 06:40 Uhr