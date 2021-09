Niklas Liepe erhält Opus Klassik auf dem Reeperbahnfestival Stand: 22.09.2021 08:54 Uhr Der Violinist Niklas Liepe bekommt für sein Video zu "GoldBergHain" den Opus Klassik auf dem Reeperbahnfestival überreicht. Die Audioaufnahme dazu entstammt der Zusammenarbeit mit der NDR Radiophilharmonie.

Der Hamburger Geiger Niklas Liepe ist längst kein Unbekannter mehr. 2019 veröffentlichte er sein "Paganini-Projekt" mit rund 20 Neudeutungen der virtuosen Capricen. Ein Jahr später folgten die "GoldbergReflections", in denen Liepe zusammen mit der NDR Radiophilharmonie Bachs berühmten Variationszyklus in einem neuen Gewand vorstellt.

Und das wäre ebenfalls ein heißer Kandidat für einen Opus Klassik gewesen, sagt Matthias Ilkenhans von der NDR Radiophilharmonie: "Wie ich gehört habe, sind wir mit der CD in diversen Kategorien knapp am Gewinn vorbei geschrammt. Aber das finde ich auch eine schöne Bestätigung, weil das auch eine sehr intelligente Art von Crossover ist, der wir uns tatsächlich auch verschrieben haben. Es ist eine CD, die doch auch ein bisschen für das steht, was wir wollen."

Das, was Niklas Liepe will, ist "klassische Musik im sozialen Mainstream unseres Alltags zu verankern. Deshalb auch die Form des Musikvideos zu dem Einzeltitel "GoldBergHain“: "Ich freue mich sehr, dass gerade so ein Musikvideo, was noch ein bisschen unterschätzt wird in der Klassik, einen Preis bekommt", so Liepe. "Ich freue mich da sehr drüber und bin auch wahnsinnig stolz, dass das ausgezeichnet wurde."

Am Donnerstag, dem 23.9. tritt Niklas Liepe um 19 Uhr im Rahmen des Reeperbahnfestivals im "Thomas Reed" am Nobistor in Hamburg auf.

