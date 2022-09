NDR Elbphilharmonie Orchester startet in die neue Spielzeit Stand: 02.09.2022 06:00 Uhr Das NDR Elbphilharmonie Orchester und Alan Gilbert starten heute mit der Opening Night in die neue Spielzeit. Für den Saison-Start wurde ein ganz besonders Werk ausgewählt: Gustav Mahlers zweite Sinfonie. Beitrag anhören 6 Min

von Stephan Sturm

Seit dieser Woche proben Orchester und Chefdirigent in der Elbphilharmonie. Es herrscht eine hörbar gute Stimmung. Stephan Sturm aus der NDR Kultur Musikredaktion war bei Proben des NDR Elbphilharmonie Orchesters mit dabei - und dort herrschte eine hörbar gute Stimmung. "Ich bin glücklich, wieder bei meinem Orchester zu sein. Ich fühle mich ihnen immer näher", sagte Chefdirigent Alan Gilbert. "Musikalisch haben wir einen riesigen Fortschritt in eine so positive Richtung gemacht. Ich muss sagen, der Orchesterklang ist wirklich spektakulär und ganz besonders."

Mahlers zweite Sinfonie: "Große Herausforderung"

Dieser spezielle Orchesterklang hat sich über drei Jahre entwickelt. Mit Gustav Mahlers zweiter Sinfonie wählte Gilbert ein ganz besonderes Werk zur Saisoneröffnung aus. Ein groß besetztes Orchester mit einer imposanten Schlagzeug-Batterie, zwei Gesangssolistinnen, Chor und ein Fernorchester, das im größtmöglichen Abstand von der Bühne entfernt positioniert sein soll - all das verlangt Mahler für die Aufführung. Gilbert bezeichnet die zweite Sinfonie als Meisterwerk: "Es ist für uns eine große Herausforderung, mit ihr eine Saison zu beginnen. Ich bin sehr glücklich darüber, wie das Orchester mit dieser Aufgabe umgeht."

Die Auferstehungssinfonie

Im ersten Satz trägt er den Helden aus seiner ersten Sinfonie im Rahmen einer Totenfeier zu Grabe. Die Sätze zwei bis vier gehen ihm leicht von der Hand. Doch mit dem Fünften hatte er Schwierigkeiten. Bei der Trauerfeier für den Dirigenten Hans von Bülow im März 1894 in der Hamburger St. Michaeliskirche kam ihm die Erleuchtung, als der Chor von der Empore herab den Klopstock-Choral 'Aufersteh’n!' sang.

Für Gilbert hat kaum ein anderes Werk eine größere symbolische Bedeutung als Mahlers Zweite Sinfonie. "Es geht um den Wunsch, seinem Leben Sinn und Hoffnung zu geben. Es beschreibt die emotionale Reise von Tod und Begräbnis hin zu einem positiven, hellen Licht. Das ist natürlich eine religiöse Geschichte, aber auch eine menschliche." Und so lässt Mahler am Ende seiner rund 90-minütigen Sinfonie den Helden, den er zu Beginn zu Grabe getragen hat, wieder auferstehen.

Mahlers zweite Sinfonie am Sonnabend im Livestream

Gemeinsam mit dem Rundfunkchor Berlin und dem NDR Vokalensemble wird das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Gilbert am Freitagabend, 20 Uhr, die Spielzeit eröffnen. Am Sonnabend wird das Programm des Eröffnungskonzertes dann noch einmal wiederholt. Das Konzert am Sonnabend können Sie live ab 20 Uhr im ARD Radiofestival auf NDR Kultur und im Video-Live-Stream auf NDR.de verfolgen.

