Musikfest Bremen: Ateliers für den Nachwuchs Stand: 04.09.2021 06:00 Uhr Das Musikfest Bremen ist seit vergangenem Freitag in vollem Gange. Neben der gewohnten stilistischen Vielfalt und Bandbreite des Konzertprogramms, finden in diesem Jahr nun auch erstmalig Musikfest-Ateliers statt.

von Anina Pommerenke

In drei Arbeitsphasen hat der musikalische Nachwuchs die Möglichkeit, projektbezogen und intensiv mehrere Tage mit renommierten Dozentinnen und Dozenten zusammenzuarbeiten und das Ergebnis bei einem Konzertabend zu präsentieren. Der gebürtige Bremer und Intendant Thomas Albert, der das Musikfest 1989 gegründet hat, freut sich besonders, den Nachwuchstalenten nun endlich diese Möglichkeit bieten zu können.

"In unseren Ateliers werden Bereiche abgedeckt, die so in Hochschulen nicht laufen, das ermöglicht dem Nachwuchs neue Erfahrungsräume“, beschreibt Albert den Mehrwert für die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die insgesamt drei Arbeitsphasen haben alle einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Gleich zum Auftakt des Musikfests etwa stand eine Arbeitsphase mit dem italienischen Oboisten Alfredo Bernadini auf dem Programm. Das Atelier stand unter dem Motto "Katharinas Hofmusik", welches passenderweise in einem Trakt des Mariengymnasiums in Jever abgehalten wurde. Dabei handelt es sich um eine umgebaute, ehemalige Anhalt-Zerbster Kaserne - Katharina die Große war ihrerseits eine geborene Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst.

Violinistin Xing Wei: vom "coolen Programm" überzeugt

So hätten die Nachwuchsmusikerinnen und -Musiker nicht nur die Möglichkeit ihre "Produktpallette" zu erweitern, auch die thematischen Bezüge zur Region stünden im Fokus, erläutert Albert. Neben der engen Zusammenarbeit mit den Dozierenden gehören daher historische Vorträge und Besuche in der Bibliothek des Mariengymnasiums in Jever dazu. Dort lagern viele wertvolle handschriftliche Originalpartituren aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, welche die Teilnehmenden des Ateliers studieren durften. Im Videocasting hat sich auch die chinesische Violinistin Xing Wei durchgesetzt.

Sie ist vor allem vom "coolen Programm" überzeugt, das für sie und ihre Mistreiterinnen und Mitstreiter vorbereitet wurde: Die Brandenburgischen Konzerte Nummer 4 und Nummer 5 von Bach, sowie Kammermusik von Fasch, Telemann und Vivaldi. Die Stimmung unter den internationalen Teilnehmern sei gut, berichtet Wei, alle hätten viel Spaß, auch in der Zusammenarbeit mit den Dozierenden. Es sei immer wertvoll in der Branche Kontakte zu knüpfen und darüber hinaus freue sie sich, nach der langen Zeit des einsamen Musizierens zu Hause, endlich mal wieder gemeinsam Kammermusik zu machen.

Teilnehmenden sprechen die gleiche Sprache: Barockmusik

Und auch Atelierleiter Bernadini ist begeistert: Es sei immer spannend, wenn so viele Leute aus unterschiedlichen Ecken zum gemeinsamen Musizieren ausgewählt werden. Am ersten Tag hätte sich die Gruppe noch kennen lernen müssen, doch man habe schnell zueinandergefunden. Schließlich spreche man die gleiche Sprache - und die heißt Barockmusik. Das Musikfest Bremen sei ohnehin eine sehr kreative Unternehmung, die ihm sehr am Herzen liege, sagt Bernadini. Er findet, es sei eine wichtige kulturelle Bewegung. Zum Musikfest zu reisen, sei für ihn wie nach Hause kommen.

Intendant Thomas Albert freut sich sichtlich über den Erfolg der auf seine Initiative hin entstandenen Ateliers. Es habe eine richtige "Hofkappelle von heute" zusammengefunden und er hält kurz inne, um den Proben zu lauschen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer brennen für die Sache, beschreibt er die Stimmung. Und er will die Ateliers auch in Zukunft anbieten. Die Besucherinnen und Besucher können sich also auch in Zukunft auf diesen neuen Programmpunkt beim Musikfest Bremen freuen.

