Musiker und Publikum brauchen einander von Raliza Nikolov

Ihren neuen Musikpodcast "Stereo" für NDR Kultur wird Carolin Emcke einmal im Monat Bach widmen. Die Publizistin und Autorin schaut nicht nur kritisch auf unsere Gesellschaft und engagiert sich vielfältig für ein tolerantes Miteinander. Sie pflegt auch einen engen Draht zu Musikerinnen wie zum Beispiel Isabelle Faust, die in der dritten Folge von "Stereo" mit einer Bach-Aufnahme zu hören ist. Kürzlich hat die Musikerin auch Werke des Komponisten bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker gespielt.

Isabelle Faust stand einfach da und spielte: Ruhig, konzentriert, ohne Gezappel und doch so voller Energie. Die Bühne war inmitten des Publikums aufgebaut, die Geigerin stand im Zentrum. "Das ist ja auch immer eine Entdeckungsreise in sich selbst hinein", sagt sie. Eine Entdeckungsreise für Isabelle Faust wie für jeden, der ihr zuhört.

Um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein, spielte Isabelle Faust zwei Mal nacheinander, ein Programm solo, Bach, Kurtág und wieder Bach. "Es war für mich eine unglaubliche Konzentration im Saal", beschreibt sie ihr Empfinden. "Dieses jeder-für-sich-sein, mit Abstand, aber meistens in Zweiergrüppchen, und trotzdem um mich herum und ganz nah an mir. Das war ganz stark zu spüren, und das fand ich besonders schön heute und natürlich genau richtig für diese Musik."

Eine lange Auseinandersetzung mit Bach

Für ihre Aufnahmen ist Isabelle Faust immer wieder ausgezeichnet worden, sie setzt sich für zeitgenössische Musik ebenso ein wie für Werke aller anderen Epochen. Mit Bach hat sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder sehr intensiv auseinandergesetzt. 2018 erschien beispielsweise die Aufnahme der Sonaten für Violine und Cembalo mit Kristian Bezuidenhout.

In Hitzacker empfand Isabelle Faust besonders, wie froh alle waren, endlich wieder in einem Live-Konzert zu sitzen, das hat für Faust auch etwas sehr Physisches: "Das ist für mich als Spielende auch so, ich nehme ganz viel auf von dem, was vom Publikum kommt im Konzert. Jeder Musiker tut das und das war für mich mein zweites Konzert nach der Corona-Pause mit Publikum. Im ersten Konzert war ich selber komplett überwältigt von dem, was da an Musikhunger, an Konzentration und an Freude geradezu auf mich zuschwallte. Das ist natürlich unsichtbar, aber man kriegt es so stark mit, das weiß das Publikum vielleicht gar nicht so genau, was man auf der Bühne alles empfangen kann und dann eben auch zurückgeben kann. Und dieser Austausch hat die ganze Zeit gefehlt. Dieses Online-Streaming, das ist am Anfang natürlich ein kleiner Trost, aber davon sind alle Beteiligten sehr schnell ermüdet. Wir müssen wieder zurück in die Säle, wir müssen wieder die Möglichkeit bekommen, regelmäßig das Publikum bei uns zu haben und eben diesen Austausch zu ermöglichen."

Isabelle Faust befürchtet einen Kahlschlag in der Kulturszene, falls es wieder zu Einschränkungen kommen sollte: "Die Musiker schreien nicht so laut wie andere, zum Beispiel Industriezweige. Das ist wirklich dramatisch, was sich hier abspielt: Viele meiner Kollegen sind in Hartz-4 abgerutscht oder haben tatsächlich angefangen zu putzen. Das tut einem in der Seele weh und selber muss man natürlich auch schauen: Wir leben tatsächlich von diesen Konzerten, und die Live-Streams machen das nicht wett. Und wie gesagt, um die geht es uns eigentlich gar nicht unbedingt, es geht uns darum, dem Publikum physisch, direkt, live, unsere wichtigen Intentionen mitzuteilen und zu hoffen, dass da etwas ganz ganz tief, unter der Haut, im Herzen ankommt, dass dann jeder für sich nach Hause nehmen kann."

In der neuen Folge von "Stereo", dem Musikpodcast mit Carolin Emcke, hören Sie Isabelle Faust und Kristian Bezuidenhout mit Bach.

