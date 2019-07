Stand: 02.07.2019 22:00 Uhr

"Y Viva España": Konzert-Reihe MeckProms gestartet von Karin Erichsen

Ganz nach dem Vorbild der berühmten Promenadenkonzerte im Londoner Hydepark präsentiert die Mecklenburgische Staatskapelle wieder ihre beliebten MeckProms. In diesem Sommer stehen die Freiluftkonzerte unter dem Motto "Y Viva España". Dabei erklingt mitreißende Musik aus und über Spanien. Am Dienstagabend spielte das Orchester das Eröffnungskonzert auf der Schweriner Freilichtbühne. Ein Bericht von den Proben.

Was viele von uns für typisch spanische Musik halten, kommt gar nicht aus Spanien, sondern aus Italien oder Frankreich. Zum Beispiel die berühmte Rhapsodie für Orchester, die "España", von Emmanuel Chabrier mit der die MeckProms am Dienstag eröffneten. "Es war gang und gäbe, dass die spanischen Komponisten zum Studieren nach Paris gegangen sind - und umgekehrt: Spanisches Flair und spanische Musik waren auch für die französischen Komponisten interessant, wenn man an Chabrier denkt oder an den großen Georges Bizet mit seiner Oper 'Carmen', in der er versuchte, das spanische Colorit in die französische Musik zu übertragen. Und diese kulturelle Verbindung, dieser kulturelle Austausch wird das Thema der Konzert-Reihe sein", sagt der Schweriner Generalmusikdirektor Daniel Huppert - und deshalb darf die "Carmen"-Suite bei den MeckProms auch nicht fehlen.

Viel spanisches Feuer im Programm

Zwei spanische, genauer gesagt baskische Sängerinnen bereichern den Abend, darunter die Sopranistin Itzia Lesaka, die dem Schweriner Opern-Ensemble angehört. "Das ist ein bisschen ein Heimspiel", sagt sie lachend und fügt hinzu: "Wir freuen uns total. Es klingt vielleicht ein wenig klischeehaft, aber in dem Programm ist sehr viel Feuer drin."

Wichtig für den richtigen Sound: Kastagnetten

Neben einer weiteren Arie aus Rossinis "Barbier von Sevilla" steht dann aber auch Musik von echt spanischen Komponisten auf dem Programm, zum Beispiel Gitarrenmusik von Joaquín Rodrigo in Bearbeitung für Orchester. Der Schlagzeuger Jonas Krause tritt dann als Solist mit Stab-Kastagnetten hervor. "Jeder kennt Kastagnetten", sagt er. "Die sehen aus wie zwei Löffel, deren Öffnungen gegenüberliegen. Ich habe die Orchester-Variante, bei denen die Kastagnetten an einem Stab befestigt sind. Diese spielt man, im dem man sie auf sein Knie schlägt. Das ist ein typischer spanischer Sound."

Musik zum "Niederknien"

Was leicht und beschwingt rüberkommt, ist für die Musiker übrigens ziemlich anspruchsvoll. Aber auch das Orchester sei hingerissen von den spanischen Klängen, erzählen die Cellistin Kathrin Vogler-Georgi und der Bratscher Hubertus Nicklich. "Neben allem Feuer und allem Temperament steckt in der Musik eine große Ernsthaftigkeit und eine große Traurigkeit", sagt Kathrin Vogler-Georgi und schwärmt: "Es ist zum Niederknien." Hubertus Nicklich fügt hinzu: "Es ist immer beides kombiniert: das stramme Rhythmische und darüber dieses wunderbar Lyrische. Das macht die spanische Musik so besonders und interessant zu spielen."

Mit Überraschungen darf gerechnet werden

Beim Publikum auch sehr beliebt, sind die launigen Moderationen von Generalmusikdirektor Daniel Huppert, der mit seinem Outfit häufig das Motto des Abends aufgreift. Als Torero will er allerdings nicht aufschlagen, dafür soll es andere Überraschungen geben. Keine Überraschungen gibt es aber beim großen Finale. Da sind beliebte Titel wie etwa "Pomp and Circumstances" von Edward Elgar gesetzt.

Weitere Konzerte bis zum 14. Juli

Zum Eröffnungskonzert auf der Freilichtbühne im Schlossgarten hatte das Schweriner Theater mehr als 2.000 Besucher erwartet. Nun geht die Mecklenburgische Staatskapelle mit den MeckProms auf Tour und ist am 7. Juli auf Schloss Bothmer bei Klütz, am 9. Juli auf dem Domplatz in Güstrow und am 14. Juli im Ludwigsluster Schlossgarten zu erleben.

