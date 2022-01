70 Jahre Mädchenchor Hannover: 70 Jahre Liebe zur Musik Stand: 17.01.2022 08:33 Uhr Der Mädchenchor Hannover ist weltweit bekannt und gehört zu den renommiertesten Chören. In diesem Jahr nun feiert der Mädchenchor seinen 70. Geburtstag.

von Niels Kristoph

Elise singt seit 10 Jahren im Mädchenchor Hannover: "Für mich bedeutet Chor Familie, ganz viel Musik und eine Erfahrung für das Leben." Während des Stimmtrainings in der Christuskirche Hannover erzählt sie, worauf sie achten: "Wir lernen vor allem unsere eigene Stimme auszubilden und dann in den Klang einzuführen und das besonders bei der Einzelstimmbildung. Da sind wir ein, zwei Leute und lernen, wie wir unsere Stimme öffnen."

Dafür sorgt die Ehrenchorleiterin am Klavier Gudrun Schröfel. Sie ist seit mehr als 60 Jahren dem Ensemble eng verbunden. Erst als Sängerin, später als Leiterin prägte sie den Chor nachhaltig. Der Chor ist ihr Lebenswerk: "In unserem kulturellen Umfeld ist natürlich diese Gattung 'Mädchenchor' zunächst etwas Besonderes gewesen, denn wir hatten ja immer traditionell die hochqualifizierten Knabenchöre. Aber wir haben es im Laufe dieser Jahre geschafft, dass der Chor heutzutage in einem Atemzug mit den berühmten Knabenchören genannt wird."

Großes Repertoire beim Mädchenchor Hannover

Der Mädchenchor Hannover ist weltbekannt. Ein Aushängeschild für die Stadt und das Land Niedersachsen. Die Liste der Preise und Auszeichnungen ist lang. Dahinter steht ein intensives Training für die 160 Mädchen und eine besondere Philosophie: Jede Stimme wird im Einzel- oder Zweierunterricht individuell gefördert. "Es geht darum, dass die Mädchen, wenn sie kommen, zuerst nur ihr Einregister haben," erklärt Schröfel. "Die kleinen siebenjährigen Mädchen haben noch gar nicht diese ausgeprägten Stimmen, sondern ein wohlklingendes Kindereinregister. Das geht über anderthalb Oktaven. Diese individuelle Stimme weiterzuentwickeln, das kann man meines Erachtens nur mit Literatur, die wertvoll ist. Die qualitativ die Leute fordert."

Klassische Werke aus der Renaissance bis zum Jazz oder der Filmmusik - die große Bandbreite ist ein Erfolgsrezept. Der Chor ist aber mehr als Training und Preise. Der Chor steht für Gemeinschaft und Freundschaft. Dazu tragen im Wesentlichen die Konzertreisen bei.

Konzertreisen sind auch Erfahrungen fürs Leben

Hießen die ersten Ziele noch Coppenbrügge, Grohnde oder Holzminden, so ging es für den Mädchenchor Hannover in den vergangenen Jahrzenten um die ganze Welt: Auftritte in der berühmten Suntory Hall in Tokio, der Elbphilharmonie oder im Palau de la Musica in Barcelona - das sind Gänsehautmomente. Für die jungen Frauen wie Helena bedeuten die inzwischen 80 Konzertreisen eine Erfahrung fürs Leben: "Wir haben da in den Gastfamilien geschlafen - teilweise in Korea auf dem Boden. Und das ganze Essen und die Kultur, die man da miterlebt. Und auch die Beziehung, die man mit dem Mädchen hat, mit dem man da in der Gastfamilie ist. Da spielt noch ganz viel mehr mit, als die Konzerte und die Reisen an sich."

Und dann kam Corona. Lockdown und Reisestopp. Auch der Mädchenchor Hannover stand und steht großen Herausforderungen gegenüber, sagt der aktuelle Chorleiter Andreas Felber. So kommen seit Beginn der Pandemie deutlich weniger Mädchen zu den Aufnahmeprüfungen. Aber der Chor steht gerade wieder auf der Bühne. Und das ist ein großartiges Gefühl: "Das war sehr berührend. Und das erste Konzert, da haben wir auch gemerkt, da sind beim Publikum einfach ganz viele Tränen geflossen, weil so viele in der Zeit es so stark vermisst haben - wir aber auch das Publikum." 70 Jahre Mädchenchor Hannover sind 70 Jahre Liebe zur Musik. Ist für die Ehrenchorleiterin Gudrun Schröfel ein Leben ohne Chor vorstellbar? "Nein. Nicht so wirklich," sagt sie und lacht.

Weitere Informationen Die Stimme der Mädchen Der Mädchenchor Hannover: Die Dokumentation zeichnet ein berührendes Porträt einer eingeschworenen Gemeinschaft, die auf der Bühne mit ihren Stimmen jedes Publikum verzaubert. mehr Neue Musik - Neue Perspektiven Die Reihe Musik 21 im NDR, eine Kooperation zwischen dem NDR und dem Netzwerk "Musik 21 Niedersachsen" bietet Künstlern der Neuen Musik aus Norddeutschland eine Plattform. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 17.01.2022 | 07:20 Uhr