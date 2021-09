Komponist Mikis Theodorakis mit 96 in Athen gestorben

Tod eines Volkshelden: Trauer um den Komponisten Mikis Theodorakis

Stand: 02.09.2021 15:08 Uhr

Der griechische Komponist Mikis Theodorakis ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben wie Medien berichten. In Griechenland galt er als Volksheld und auch international erlangte er große Berühmtheit.