Knabenchor Hannover: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand" Stand: 02.01.2023 12:34 Uhr Die entwidmete Heilig-Geist-Kirche in Hannover wird das neue Zuhause des Chores. Doch Leiter Jörg Breiding blickt sorgenvoll in die Zukunft. Von der Stadt Hannover ist er enttäuscht.

von Agnes Bührig

Der Leiter des Knabenchores Hannover, Jörg Breiding, hat sein Tablet aufgeklappt und zeigt Fotos des neuen Wirkungsortes: "Man kommt rein, man sieht dann einen Kirchenraum, der schön offen gestaltet ist. Eine Orgel ist sogar vorhanden und bleibt auch in der Kirche. Es ist ein sehr heller Raum, der einlädt zur Begegnung. Hier wird dann demnächst ein Chorpodest stehen. Wir haben jetzt endlich genug Platz auch für unser Publikum."

Über dem Eingang des 1976 eingeweihten Gebäudes im Stil des Brutalismus thront ein auffälliges Relief: eine siebenfach gefaltete Messingfläche, Symbol für die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Über dem Altar hat sie ihr Pendant, eine Plastik, die an den Mantel Gottes erinnern soll. Doch nicht nur das Äußere begeistert den Chorleiter: "Die Akustik ist für unsere Bedürfnisse ideal. Man kann die Sprache verstehen in der Probenarbeit, und es gibt aber auch einen kleinen, feinen Nachhall, was wir als Sänger immer sehr gern mögen. Es kommt hinzu, dass die Kirche komplett unterkellert ist und quasi im Souterrain werden wir unsere Probenräume einbauen."

Chorleiter enttäuscht von der Stadt Hannover

Händel Live in Herrenhausen, Gustav Mahler bei den Kunstfestspielen Hannover - die Vorbereitungen auf die Höhepunkte dieses Jahres werden noch am alten Ort stattfinden. Seit 1986 hat der Knabenchor seine Heimat auf einem ehemaligen Schulgelände in Hannovers Südstadt. Eine Million D-Mark investierte er damals, doch bei der Konzeption der Neubebauung für eine Kita wurde er nicht einbezogen. Auch die institutionellen Gelder erhöhte die Stadt nicht, obwohl künftig ein Pachtzins fällig wird, in zehnfacher Höhe der bisherigen Miete.

"Im Grunde stehen wir mit dem Rücken an der Wand", so Breiding. "Man müsste eigentlich realistisch sagen, wir müssten den Chor jetzt auflösen. Wir haben keinen Probenraum mehr, wir haben keine Rücklagen, das war es. Ich bin sehr ernüchtert und enttäuscht, wie wir von der Stadt Hannover behandelt werden. Somit wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir auf Dauer diese monatliche Belastung, die für uns neu ist, bezahlen sollen."

"Campus Knabenchor" entsteht

Im Frühjahr wird der Chor eine Kampagne starten, um die Finanzen zu stemmen, denn auch der Kauf der alten Heilig-Geist-Kirche schlägt mit einem Preis im höheren sechsstelligen Bereich zu Buche. Dafür erhält der Knabenchor Hannover dann ein Haus, das er selbst besitzt und das den Arbeitstitel "Campus Knabenchor" trägt.

Der Nachwuchs soll zudem mit einem Händel-Konzert für Familien begeistert werden. Der große Höhepunkt 2023 ist jedoch die Teilnahme am Bachfest Leipzig, erklärt Breiding: "Vier deutsche Knabenchöre, die ganz großen, nämlich Dresden, der Thomanerchor Leipzig, die Windsbacher und der Knabenchor Hannover singen in vier Konzerten - also jeder Chor für sich, aber dann doch als Reihe - alle Motetten Johann Sebastian Bachs, alle Motetten von Schütz. Das ist für uns eine besondere Ehre, dabei sein zu dürfen. Zudem, weil wir die berühmte große Motette "Singet dem Herrn" von Bach singen dürfen."

Das nächste Konzert mit dem Knabenchor Hannover findet am Wochenende dem 11. und 12. Februar bei Herrenhausen Barock statt: "Händel live in Herrenhausen".

