Klassik-Einführung für Kleine: "Rossinis Notenküche" in Pinneberg Stand: 13.02.2024 08:52 Uhr Die NDR Radiophilharmonie ist mit einem Projekt an Grundschulen in Schleswig-Holstein unterwegs, um mit einer Mischung aus Gesang, Musik und Theater schon die Kleinen für Klassik zu begeistern. Ein Besuch bei der Premiere am Pinneberger Schulzentrum Nord.

von Ole ter Wey

Rossini mit weißer Chefkochmütze. Hunderte faszinierte Grundschüler*innen. Weichbodenmatten und Handballtore. Eine ungewöhnliche Mischung, die das Ensemble der NDR Radiophilharmonie in der Turnhalle vom Schulzentrum Nord in Pinneberg zusammenbringt.

Eine "gute Kombination aus Schauspiel und Musik"

Maßgeblich verantwortlich dafür ist Autor und Regisseur Jörg Schade: "Die Idee, Kinder an klassische Musik heranzuführen, gibt’s seit 20 Jahren, mittlerweile mit 14 Projekten. Wir stellen meistens einen Komponisten in den Mittelpunkt und eben auch eine Geschichte, sodass man ein bisschen etwas über die Musik erfährt. Es ist eine gute Kombination aus Schauspiel und Musik."

Im Zentrum der Geschichte diesmal: Gioachino Rossini. Auf den haben sich die Kinder im Unterricht schon gut vorbereitet: "Er ist ein berühmter Komponist, der 39 Opern komponiert hat", weiß ein Junge. Und eine Mitschülerin erzählt: "Die spielen klassische Musik, also so was wie mit ‘ner Geige. Es ist besondere Musik."

Rossini zieht es in die Küche - doch ohne Musik geht’s nicht

Nach den 39 Opern hat Rossini beschlossen, sich hauptsächlich der Feinschmeckerei zu widmen. Das Bühnenbild deshalb: Eine Kochinsel mit mehreren Töpfen drauf. Aber so wirklich ohne Musik hält es Rossini dann auch in der Küche nicht aus. Da ist sein Küchenorchester: ein Fagott, eine Oboe, eine Klarinette und eine Querflöte.

Ein Darsteller erzählt auf der Bühne: "Signor Rossini kann nur kochen, wenn er dabei Musik hört." Und auch seine neu eingestellte Küchenhilfe Giulietta fliegt bald auf: Es war nicht die Leidenschaft fürs Kochen, aus der sie sich beworben hatte. Als ihr ein Topf herunterfällt, wandelt sich ihr Schrei in Gesang um. "Moment mal, Sie sind Sängerin", bemerkt Rossini. Lange sauer sein kann der selbsternannte Chefkoch aber nicht: "Dann singen Sie doch mal etwas. Am besten von mir, jetzt gleich!"

Kinder helfen Rossini im Kochwettbewerb

"Rossini ist eine spannende Figur", findet der Regisseur. "Er war ein unglaublich lebensfroher Mensch - kreativ, unglaublich witzig in seinen Kompositionen und sehr temporeich. Das kommt den Kindern, glaube ich, sehr nahe." Dass die Musik den Kindern so nahe kommt, dazu trägt auch bei, dass sie in das Stück mit eingebunden sind, mit Rossini zusammen unbedingt einen Kochwettbewerb gewinnen wollen.

Giulietta: Wir komponieren eine neue Soße!

Rossini: Sollen wir das machen?

Kinder: Jaaaaaa!

Rossini: Aber wir haben nur noch zehn Minuten, das schaffen wir doch nicht!

Giulietta: Das schaffen wir! Mit Musik!

Rossini: Mit Musik? Da bin ich dabei! Dialog in "Rossinis Notenküche"

Lehrerin: "Für die Kinder ganz grandios"

"Man sieht ja, dass die Kinder teilweise mit offenen Mündern dagesessen haben", sagt Lehrerin Maren Noga. Für sie ist das teilweise eine neue Art von Musik. Und natürlich in Verbindung mit Schauspiel ist das für die Kinder ganz grandios gewesen."

Zum Schluss gibt es noch eine Weltneuheit: "Das letzte Lied haben wir tatsächlich im Sinne von Rossini komponiert", so Autor Schade. "Da habe ich einen Text geschrieben und der Komponist hat das vertont, damit die Kinder mitsingen können."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 13.02.2024 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Oper