Passionsmusik zu Ostern: Singen oder nicht singen? Stand: 13.04.2022 16:57 Uhr Die Passionszeit ist Hauptsaison für die Kirchenmusik. In diesem Jahr sind endlich wieder Aufführungen von Oratorien mit Chor vor Publikum möglich. Aber die coronabedingten Zwangspausen haben Spuren hinterlassen.

von Marcus Stäbler

Ein Blick in die Veranstaltungskalender zeigt: 2022 gibt es eine klare Nummer eins in der Kirchenmusik. "Wir haben jetzt ein paar Johannes-Passionen gehabt", sagt die Geigerin Rachel Harris. Sie ist Konzertmeisterin beim Ensemble Schirokko aus Hamburg. Das renommierte Barockorchester ist im ganzen Norden gefragt und hat wieder mehr zu tun.

Etwa zwei Drittel der Konzerte aus der Vor-Corona-Zeit sind es in diesem Jahr. Aber die Matthäus-Passion von Bach ist in diesem Jahr gar nicht dabei. Und das liegt laut Rachel Harris daran, "dass Bach die Matthäus-Passion für ein Doppelorchester komponiert hat. Es hat also mindestens zweimal so viele Leute im Orchester. Das ist natürlich wunderschön, so viele Leute zu sehen, andererseits ist das ein großer Kostenfaktor.

Nach wie vor Verunsicherung bei Kirchenmusikern

Viele Kirchenmusikerinnen und -musiker müssen sparen und entscheiden sich schon deshalb für die schlankere Johannes-Passion oder für noch kleiner besetzte Werke. Außerdem sitzen und stehen Orchester und Chor nicht so eng gedrängt, wenn weniger Menschen an der Aufführung mitwirken. Auch solche Überlegungen spielen eine Rolle in der Passionssaison.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie seien noch deutlich zu spüren, bei den Interpreten wie im Publikum. Das bestätigt auch der Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche, Hans-Jürgen Wulf: "Es gibt auf beiden Seiten noch eine gewisse Vorsicht und einen riesigen Hunger, wieder etwas machen zu wollen. Das merkt man in den Chören, in den Orchestern, aber auch beim Publikum. Aber gleichzeitig gibt es eben auch diese verbleibende Verunsicherung und diesen Unsicherheitsfaktor, dass durch Infektionen Chöre auf die halbe Besetzung zusammenschrumpfen oder plötzlich der Leiter oder die Leiterin nicht dirigieren kann."

Publikum kehrt teilweise noch eher zögerlich zurück

Anders als zu Beginn der Pandemie, sind die meisten Menschen durch die Impfung vor schweren Krankheitsverläufen geschützt. Trotzdem scheuen sich manche noch davor, wieder mit einer großen Gruppe in geschlossenen Räumen zu singen oder ein Konzert in einer Kirche zu besuchen, wo es meist keine maschinelle Belüftung gibt. Deshalb ist der Andrang oft noch nicht so groß wie vor der Corona-Pandemie.

Aber bei denen, die kommen, hat die Konzertmeisterin Rachel Harris das Gefühl, "dass sie wahnsinnig dankbar sind, lauter glückliche Gesichter. Es fühlt sich gut an, dass das Publikum da ist." Vielleicht die Hälfte voll, maximal. Das Publikum kehrt teilweise noch eher zögerlich zurück, der Neustart der Passions-Saison ist kein Selbstläufer. Trotzdem blickt Kirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf nicht pessimistisch in die Zukunft: "Ich glaube nicht, dass die Arbeit nach dieser Zeit in Trümmern liegt. Ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis. Es gibt auch eine große Wertschätzung, weil alle gespürt haben, was da fehlt, was man braucht und auch was man bekommt. Aber es bleibt auch eine Herausforderung, das ist wohl so."

