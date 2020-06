Stand: 11.06.2020 06:00 Uhr - NDR Kultur

Coronabedingt: Kein "Fidelio" im Alten Garten in Schwerin von Axel Seitz

So sah der Schweriner Alte Garten genau vor 20 Jahren letztmalig aus: Spaziergängerinnen und Touristen haben zum Sommerbeginn einen freien Blick auf das Schloss, das Museum und das Theater. Erstmals seit dem Jahr 2000 gibt es auf dem markanten Platz keine Schlossfestspiele - keine Oper und auch kein Musical. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass das Mecklenburgische Staatstheater bereits Mitte März die für diesen Sommer geplante Inszenierung der Oper "Fidelio" absagte. Geplante Premiere war am am 12. Juni.

Karen Leiber sollte bei der Schweriner Inszenierung die Leonore singen, die als junger Mann verkleidet unter dem Namen Fidelio ihren im Kerker sitzenden Ehemann Florestan sucht. "So viel von diesem Beethovenjahr, das wir jetzt haben, was wir alle hätten lernen, neu verstehen können, werden wir jetzt nicht lernen, nicht verstehen. Das ist traurig". Die Rolle der Leonore kennt Leiber bereits seit gut zehn Jahren: "Ich habe die Partie in drei verschiedenen Produktionen gesungen - in Oldenburg, in Würzburg und einmal bin ich in Hildesheim damit eingesprungen. Ich hatte mich aber besonders auf diese Produktion hier gefreut, mit Roman Hovenbitzer als Regisseur".

Beethovenjahr 2020 - trauriger Rekord mit kaum Live-Konzerten

In der geplanten Fidelio-Inszenierung auf dem Schweriner Alten Garten wäre Peter Larsen für die Dramaturgie verantwortlich gewesen. "Das Jahr 2020 wird wahrscheinlich in die Geschichte eingehen, als das Jahr, an dem am wenigsten Beethoven live gespielt wird," sagt Larsen.

In der Geschichte der Schweriner Schlossfestspiele seit 1993 stand Beethovens einzige Oper auch noch nie auf dem Spielplan: "Wir hatten vor, uns damit zu befassen, wie Freiheit korrumpiert wird. Wie sie auch zersetzt wird durch Konsumgesellschaft, wie so ein Begriff von verschiedenen Machtverhältnissen benutzt wird. Das wäre ein spannender Diskurs gewesen. Das wäre ganz im Sinne Beethovens erfolgt", so der Dramaturg.

Oper "Fidelio" - auch in Corona-Zeiten noch aktuell

Rund ein Jahrzehnt hatte Ludwig van Beethoven an seiner Oper gearbeitet. Eine erste Fassung erlebte ihre Premiere im November 1805 noch unter dem Titel "Leonore". Im Mai 1814 gab es die endgültige Fassung als "Fidelio". Für den Schweriner Dramaturgen Larsen ist diese Freiheitsoper - auch in Corona-Zeiten - aktuell: "Wir hatten als Bühnenbildelement ein großes Brandenburger Tor. Das ist ein Symbol der Freiheit, sowohl für beschränkte Freiheit - da war die Mauer davor, aber natürlich auch der Mauerfall, die Befreiung. All das hängt eng zusammen mit den 'Fidelio'-Themen: mit der Frage nach dem Sagen von Freiheit, nämlich, wie weit darf man das, wer ist Floristan, der Gefangene? Ist das ein Whistleblower? Ist das vielleicht ein Journalist, der von Machtverhältnissen, von Diktatoren bedroht wird?" Das seien alles Themen, die zur Zeit ganz heiß seien, meint Larsen.

Wann Beethovens Oper wieder einmal in Schwerin - ob im Mecklenburgischen Staatstheater oder erstmals auf dem Alten Garten im Rahmen der Schlossfestspiele - zu sehen gibt, kann aktuell keiner der Theaterleute mit Gewissheit sagen.

