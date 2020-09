Stand: 24.09.2020 15:59 Uhr

Kaiser Quartett spielt Mini-Balkon-Konzert

Das Kaiser Quartett aus Hamburg ist bekannt dafür, gern im Pop- oder Filmmusikgenre wildern zu gehen. Das brachte ihnen vor einigen Jahren eine Zusammenarbeit mit dem Pianisten Chilly Gonzales ein. Seit ein paar Monaten arbeitet das Kaiser Quartett an einer neue CD. Ein ganz neues Stück haben sie auf dem Balkon von NDR Kultur aufgenommen.

Im Gespräch dazu sagten sie: "Wir haben geschaut, welchen Song von Morricone können wir spielen, der sich für ein Streichquartett möglichst wenig eignet. Daraufhin sind wir zu 'Ny Name Is Nobdy' gekommen. Es gibt natürlich viele andere Titel aus 'The Mission' oder 'Spiel mir das Lied vom Tod' die sich total eignen, weil sie auch im Original mit Streichern gespielt werden. Bei diesem Song ist es so, da spielt normaler Weise die Blockflöte die Melodie, mit einem Synthesizer Intro. Da haben wir gesagt, den nehmen wir, weil, damit können wir am meisten machen."

VIDEO: Kaiser Quartett spielt Ennio Morricone (3 Min)

