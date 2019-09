Stand: 07.09.2019 12:54 Uhr

Mitreißender Start für Alan Gilbert von Marcus Stäbler

Das NDR Elbphilharmonie Orchester schlägt ein neues Kapitel auf. Die Opening Night am Freitagabend in der Elbphilharmonie war der Auftakt zur aktuellen Saison und zugleich das Antrittskonzert vom Alan Gilbert. Für sein Debüt als neuer Chefdirigent hat Gilbert ein vielfarbiges Programm ausgewählt, das auf vertrautem Terrain begann: Mit der ersten Sinfonie von Brahms.

Warm und innig gespielt

Beim berühmten Thema aus dem Finale der ersten Sinfonie von Brahms geht vielen Hörern im Norden das Herz auf. Vor allem, wenn es so warm und innig gespielt wird wie am Freitagabend von den Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Alan Gilbert formte mit dem Orchester eine sehr lebendige Interpretation. Mit dem Kontrast aus sanglichen Linien und dramatischen Momenten, mit seinen Spannungsbögen, Steigerungen und Stimmungswechseln, wirkte das Stück wie frisch komponiert. Eine packende Brahms-Aufführung als Auftakt zu einem Programm, das ein breites Spektrum an musikalischen Stilen präsentierte.

Er wolle die Begeisterung ausdrücken, die er und seine Kollegen auf der Bühne für ganz unterschiedlichen Arten von Musik empfinden, erklärte Gilbert in einer kurzen Moderation im zweiten Teil - und präsentierte sich dabei als nahbarer und sympathischer Musikvermittler. Mit der Uraufführung eines Auftragswerks von Unsuk Chin gaben Gilbert und das Orchester einen kleinen Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf der neuen Saison. Die Südkoreanerin Unsuk Chin ist Residenzkomponistin des NDR Elbphilharmonieorchesters und ließ im Stück "Frontispiece" collagenhaft eine faszinierende Vielfalt an Farben aufleuchten.

Auch US-Werke aus dem 20. Jahrhundert

Danach blickte der gebürtige New Yorker Gilbert auf die hierzulande wenig bekannte Musik aus den USA, mit drei ganz unterschiedlichen Werken aus dem 20. Jahrhundert. Leonard Bernsteins vom Propheten Jeremiah inspirierte Jeremiah-Sinfonie vereint Trauermarschgesten und knackige Rhythmen mit einer vokalen Klage im dritten Satz, anrührend gesungen von der Mezzosopranistin Rinat Shaham, die erst kurzfristig eingesprungen war.

Für "The unanswered question" von Charles Ives mit seinen drei verschiedenen Ebenen saßen nur vier Flötisten auf der Bühne. Ein Solotrompeter stand oben rechts im Zuschauerrang, die Streicher positionierten sich unsichtbar hinter der Bühne, im Backstagebereich. Ein faszinierender Klang- und Raumeffekt, mit wunderbar leisen Passagen am Rande der Hörbarkeit.

Brodeln, Stampfen, Lärmen

Zum Abschluss dann ein krasser Gegensatz: mit "Amériques" von Edgar Varèse, einem Stück für eine riesige Orchesterbesetzung, mit massivem Blechbläser- und Schlagwerkapparat und Zusatzinstrumenten wie einer Sirene. Eine brodelnde, stampfende und mitunter auch lärmende Musik, als Abbild der Ereignisfülle im Leben des 20. Jahrhunderts.

Gilbert behielt auch im wildesten Getümmel den Überblick, er dirigierte hier wie im ganzen Programm mit einer Mischung aus Präzision und einer gut geerdeten Energie. Die Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters reagierten immer hellwach und wuchsen zu einem kraftvollen, sehr flexiblen und beweglichen Klangkörper zusammen. So geht musikalisches Teamwork.

Ein starker, ein mitreißender Auftakt zur neuen Saison und zur neuen Ära unter Alan Gilbert.

