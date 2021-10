Joseph Joachim Violinwettbewerb: Finalisten stehen fest Stand: 08.10.2021 09:01 Uhr Der Internationale Joseph Joachim Violinwettbewerb sucht die besten Nachwuchsgeiger*innen. 31 Künstler*innen aus 16 Nationen sind an den Start gegangen. Nun stehen die vier Finalisten fest.

Der Internationale Joseph Joachim Violinwettbewerb hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur ausgezeichnete Solistinnen und Solisten zu fördern, sondern dabei auch Musikerpersönlichkeiten zu finden. Seit zwei Wochen spielen die besten Nachwuchsgeigerinnen und -geiger aus 16 Nationen um die vordersten Plätze. Nun hat die internationale Jury vier Kandidaten für das Finale ausgewählt. Ein Gespräch mit Stephan Sturm aus der NDR Musikredaktion.

Wer hat es ins Finale geschafft?

Stephan Sturm: Auch wenn die Jury-Vorsitzende mit ein wenig Verspätung gestern Abend um 23.33 Uhr im Kleinen Sendesaal des NDR vor das Publikum getreten ist, war die Entscheidung doch eindeutig. Drei junge Geigerinnen und ein junger Geiger werden am Sonntag im Finale um den 1. Preis spielen: die 25-jährige in Russland geborene US-Amerikanerin Maria Ioudenitch. Sie war bereits Konzertmeisterin des Curtis Symphony Orchestra und sie interessiert sich nicht für Klassische Musik, sondern auch für Jazz und Bildende Kunst. Die zweite Finalteilnehmerin ist die 23-jährige japanische Geigerin Minami Yoshida, die schon bei mehreren internationalen Wettbewerben auf der Siegertreppe stand, unter anderem beim Sibelius-Wettbewerb in Finnland. Sie spielt eine Booth-Stradivari von 1716. Diese gehört ihr zwar nicht selbst, ist eine Leihgabe, aber immerhin, wer hat schon eine echte Stradivari.

Die dritte Finalistin ist die deutsche Geigerin Chiara Sannicandro - die einzige Deutsche im Semifinale. Sie hat in Salzburg und in den USA studiert und auch sie war bei internationalen Wettbewerben erfolgreich, zuletzt wurde die 23-jährige mit dem 2. Preis und dem Publikumspreis beim Brahms Wettbewerb in Pörtschach ausgezeichnet. Und nicht zuletzt der Spanier Javier Comesaña Barrera, 22 Jahre. Er stammt aus Sevilla und hat von keiner Geringeren als Königin Sofia von Spanien das Diplom als außergewöhnlichster und vielversprechendster Student des Jahres 2019 und 2021 überreicht bekommen.

Wenn Du sagst, die Jury-Entscheidung war eindeutig, heißt das, dass die anderen vier Halbfinalteilnehmer, die nicht das Finale erreichen, deutlich schlechter gespielt haben?

Sturm: Nein, das kann man so nicht sagen. Die Jury-Vorsitzende Carolin Widmann hat ja in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, dass das Niveau der Teilnehmer unglaublich hoch sei. Die Anforderungen sind einfach enorm. Das Halbfinale war ja zweigeteilt. In der ersten Runde des Semifinales mussten alle acht zusammen mit der Camerata Bern ein Mozart-Konzert spielen und von der Konzertmeisterposition aus den ersten Satz von Bartóks Divertimento, kein leichtes Stück. Und in der zweiten Semifinalrunde ein eigens erstelltes Rezital und dazu - zusammen mit Mitgliedern des Kuss Quartetts - einen Satz aus einem Haydn Streichquartett. Also da muss man schon vielseitig sein, um das zu stemmen.

Handwerklich hatten das alle acht hervorragend drauf. Doch letztendlich kommt es darauf an, und auch das hat Carolin Widmann immer wieder betont, dass die jungen Geigerinnen und Geiger etwas ausdrücken müssen, eine eigene Musikerpersönlichkeit entwickeln, und sie müssen mit ihrem Spiel das Publikum berühren. Und da war die Wahl wohl eindeutig.

Vier haben also das Finale erreicht, und was werden wir da am kommenden Sonntag hören.

Sturm: Da hatten wir unsere Befürchtungen, denn alle Teilnehmenden konnten eines der vier großen Violinkonzerte von Brahms, Beethoven, Schumann oder Mendelssohn auswählen, und das hätte bedeuten können, dass wir viermal Brahms oder viermal Beethoven hintereinander hören würden. Das passiert schon mal in Wettbewerben. Ganz so schlimm ist es nicht gekommen. Wer werden zweimal Brahms hören und zweimal Schumann. Und darüber hinaus die Uraufführung eines Auftragswerks von Manfred Trojahn "Im Garten zu spielen" für Violine solo. Das dauert so rund acht Minuten, und das hören wir tatsächlich viermal, aber in bestimmt ganz unterschiedlichen Interpretationen.

Die Fragen stellte Hans-Jürgen Mende.

NDR Kultur überträgt die beiden Finalkonzerte mit Andrew Manze und der NDR Radiophilharmonie live am Sonntag dem 10. Oktober um 11:30 Uhr und um 16 Uhr. Ab 19 Uhr wird der Gewinner des mit 30.000 Euro dotierten Joseph Joachim Violinwettbewerbs verkündet.





