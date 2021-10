Jetzt im Livestream: Joseph Joachim Violinwettbewerb Stand: 07.10.2021 15:26 Uhr Der Kleine Sendesaal im Landesfunkhaus Hannover wird zur Bühne für die Stars von morgen: Vier Geigerinnen spielen am zweiten Tag der Semifinales um den Einzug ins Finale - zu sehen heute ab 15 Uhr hier im Livestream.

Acht von insgesamt 31 jungen Geigerinnen und Geigern spielen im Semifinale um die vordersten Plätze beim Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerb.Vier Kandidatinnen und Kandidaten haben ihren Auftritt bereits am Mittwoch absolviert. Am Donnerstagnachmittag spielen Maria Ioudenitch und Minami Yoshida, zu sehen von 15 Uhr bis 17.45 hier im Livestream. Abends stehen Sara Domjanic und Chiara Sannicandro auf der Bühne. Der entsprechende Livestream läuft von 20.30 Uhr bis 22.45 Uhr. Mit dem neuen Hauptpreis, dem "Joseph Joachim", ist ein Preisgeld von 30.000 Euro verbunden. Alle Wettbewerbs-Teilnehmenden, die das Finale erreicht haben, werden als "Laureates" mit jeweils 10.000 Euro ausgezeichnet.

Hier die Teilnehmenden des Semifinales:

Claire Bourg (26, USA)

Lorenz Karls (20, Schweden & Österreich)

Elli Choi (20, USA)

Javier Comesaña (22, Spanien)

Maria Ioudenitch (25, USA)

Minami Yoshida (23, Japan)

Sara Domjanic (24, Liechtenstein)

Chiara Sannicandro (23, Deutschland)

Gewinner*in darf an Uraufführung mitwirken

Am 7. Oktober 2021 um 23.30 Uhr verkündet die Jury, wer sich am Sonntag, 10. Oktober im Finale mit einem der großen Violinkonzerte an der Seite der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Andrew Manze präsentieren darf - mit der Uraufführung des Auftragswerkes "Im Garten zu spielen" von Manfred Trojahn .

Wettbewerb der Weltklasse

Seit 1991 findet alle drei Jahre der "Internationale Joseph Joachim Violinwettbewerb Hannover" statt. Seit 2019 sind Antje Weithaas und Oliver Wille die künstlerischen Leiter des neu ausgerichteten Wettbewerbs. Sie suchen dabei neugierige Persönlichkeiten, die durch instrumentale Überlegenheit überzeugen, deren Geigenspiel berührt und die sich durch Vielseitigkeit auszeichnen. Antje Weithaas selbst war 1991 die Gewinnerin des ersten Joseph Joachim Violinwettbewerbs.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 07.10.2021 | 15:00 Uhr